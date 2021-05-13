Чт, 13.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

Вакцинация в Латвии: процесс завершили более 5% населения страны

Вакцинация. ФОТО: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 95 183 человека, что составляет 5,04% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации. Второй день подряд количество привитых превышает 15 тыс. человек - во вторник было привито 15 007 человек, в среду - 15 378.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека, завершили процесс вакцинации 95 183 человека, в том числе 1592 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 18,4% населения, завершили вакцинацию - 5,04%.

 
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