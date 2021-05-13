Вакцинация в Латвии: процесс завершили более 5% населения страны

В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации. Второй день подряд количество привитых превышает 15 тыс. человек - во вторник было привито 15 007 человек, в среду - 15 378.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека, завершили процесс вакцинации 95 183 человека, в том числе 1592 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.