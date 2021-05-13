Чт, 13.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки

Приближается купальный сезон! А как с температурой в водоемах?

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В большинстве рек температура воды повысилась до +11...+16 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Теплее всего вода в реках Курземе и Земгале.

В крупных озерах вода прогрелась до +9...+13 градусов. Температура воды в море составляет +7...+10 градусов.

Официально купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. В это время Инспекция здравоохранения контролирует качество воды в местах купания.

В прошлом году в начале купального сезона температура воды в большинстве рек и озер составляла +7...+12 градусов. В мае 2018 года, который был самым теплым в истории метеонаблюдений, вода в середине месяца во многих реках и озерах прогрелась до +15..+20 градусов.

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