Приближается купальный сезон! А как с температурой в водоемах?

Официально купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. В это время Инспекция здравоохранения контролирует качество воды в местах купания.

В прошлом году в начале купального сезона температура воды в большинстве рек и озер составляла +7...+12 градусов. В мае 2018 года, который был самым теплым в истории метеонаблюдений, вода в середине месяца во многих реках и озерах прогрелась до +15..+20 градусов.