"Извините, но этот мусорник уже занят". Ресторатор о том, как нас изменила пандемия

О чувствах после открытия террас ресторанов

С 7 мая в Латвии строго с 6:00 до 21:00 разрешили обслуживать клиентов на террасах ресторанов. Описывая свои эмоции по этому поводу, ресторатор провел параллель с пилотами: "Нас можно сравнить с пилотами - как они летают на симуляторах и наконец поднимаются в небо, так и вся наша сфера хоть чуть-чуть поднялась над землей немного в небо, чтобы вспомнить, как это - готовить еду и накрывать стол гостям, хоть и на террасе".

Галерея: Рестораны готовятся к открытию террас

Что изменилось за год пандемии?

По словам Алексеева, люди стали менее избирательными и рады минимальному комфорту: "Я приведу вам пример из жизни нашего ресторана - многие годы подряд, когда гость резервировал стол, он говорил: "Очень хочу сесть с видом на море, посадите меня туда и туда", но последние полгода было так, что мы говорили: "Извините, но этот мусорник уже занят". То есть градация наших потребностей очень поменялась. Люди рады не то что еде и напитку, люди рады сесть на стул и есть за столом, а не на капоте машины".

ФОТО: facebook.com/36.Linerestaurant

Люди соскучились, рестораны понесли убытки. Взлетят ли цены?

Учитывая вышесказанное и тот факт, что рестораны уже долгое время либо не могли работать вовсе, либо работали не на полную мощь, стоит ли ожидать роста цен на услуги общепита? На этот вопрос ресторатор дал отрицательный ответ: "На какие-то продуктовые группы цены поднимутся у поставщиков - на вино, на рыбу, но на что-то снижаются - сейчас хорошее мясо можно купить дешевле, чем это было до сих пор. Про повышение цен - это все очень индивидуально, политика ресторанов у каждого своя. Но большая часть ресторанов получила помощь от государства и прожила это время благодаря заплаченным налогам и смогла продержаться.

В ресторан с паспортом вакцинации?

На просьбу прокомментировать идею о допуске в рестораны только вакцинированных Алексеев ответил: "Да, или с негативным тестом, как это происходит в аэропорту и т. д. Пожалуйста. Мы все время думаем о гостях, но очень важно подумать и о персонале - человек зашел и ушел, а персонал работает целый день, и им приходится встречаться со многими гостями. Мы заинтересованы в том, чтобы эпидемиологическая ситуация стабилизировалась - через вакцинацию, дистанцию, тесты. Но мы очень хотим, чтобы персонал был здоров".

Рестораны "не подкинут" больше работы медикам?

Решение открыть террасы раскололо не только политиков, но и общество - пока одни отправляются пить коктейль на террасе, другие попадают под ИВЛ. Не доставят ли открывшиеся террасы больше работы и без того выгоревшим медикам? По мнению совладельца ресторана 36. līnija, такие обвинения необоснованны: "Все шаги уже предприняты - есть в ресторане по-прежнему запрещено, это только предоставление еды на свежем воздухе. Как говорят, вирус на свежем воздухе подцепить сложнее. Я тогда скажу так: полный автобус несет больше угрозы, чем обед на террасе".

Ранее эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, ссылаясь на статистику, высказался, что заражение Covid-19 на открытом воздухе происходит в единичных случаях и количество таких возможностей минимально.