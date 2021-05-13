"Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да". Команда Навального отказалась анонсировать новые митинги

Об этом Волков сообщил в среду, 12 мая, выступая на вебинаре Университета Чикаго, сообщает "Голос Америки".

"Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. (…) Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но

это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да",

- сказал Волков

По словам Волкова, российские власти после протестов 2021 года "показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим". Он рассказал, что участникам акций грозят как высокие штрафы и административные аресты, так и отчисление из вузов или увольнение с работы.

С начала этого года в России прошли несколько масштабных акций протеста в поддержку Навального, который был задержан и отправлен в колонию после возвращения из Германии. Последняя акция, которая прошла 21 апреля, собрала больше 100 тысяч людей по всей России. По официальным данным, в связи с этими протестами задержали около 2 000 человек, некоторых из них - в следующие после акции дни.

Позднее в апреле прокуратура Москвы подала иск о признании организаций, связанных с Навальным: Фонда защиты прав граждан, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также штабов политика экстремистскими.