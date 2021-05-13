Премьер: коалиция поддерживает продолжение работы правительства

Премьер сообщил, что на пятницу запланирована встреча партнеров по коалиции, в ходе которой будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество между коалиционными партиями и организация совместной работы.

По словам Кариньша, в ходе индивидуальных переговоров партнеры по правительству выразили желание продолжать работу и реализовать совместную программу.

"На данный момент в ходе индивидуальных переговоров все партнеры выразили готовность продолжить сотрудничество, а пять (покинувших KPV LV) депутатов заявили, что поддержат возглавляемое мною правительство. Поддержка совместных действий очевидна, но вопрос в том, как лучше всего организовать сотрудничество, чтобы беспрепятственно и скоординированно продолжать работу", - сказал Кариньш.

Премьер также принял к сведению позицию, выраженную Национальным объединением, обсуждение которой также запланировано на пятницу. На вопрос, возможно ли, чтобы согласно требованию Национального объединения Янис Витенбергс мог сохранить пост министра экономики, Кариньш ответил, что такое утверждение в настоящее время является "спекуляцией".

NA предложит изменить коалиционный договор и постарается получить портфель министра экономики

Национальное объединение (NA) предложит премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") и партнерам по правящей коалиции договориться об изменениях в коалиционном договоре, а также передать в его ведение Министерство экономики. Об этом на пресс-конференции сообщил лидер NA Райвис Дзинтарс.

Он сказал, что решение премьера требовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из партии KPV LV в NA, считает ошибочным, но уважает.

Дзинтарс напомнил, что Кариньш стал премьером на основе соглашения, подписанного всеми партнерами по коалиции. Также он напомнил, что договор разрабатывался в условиях, когда у KPV LV было значительно больше депутатов, которые поддерживали коалицию.

Поэтому NA предложит Кариньшу и партнерам по коалиции внести изменения в договор. "То, что такие изменения будут, уже никто не отрицает. Без них не обойтись", - сказал лидер объединения, добавив, что НО готово взять на себя ответственность за Минэкономики и доверить управление министерством Витенбергсу.

Дзинтарс сообщил, что в пятницу запланированы переговоры коалиции, и NA пойдет на них с упомянутыми предложениями.