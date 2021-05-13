В этом выпуске:

Суд в Киеве избирает меру пресечения депутату Верховной рады и куму Владимира Путина. Виктора Медведчука подозревают в госизмене и попытке украсть национальные ресурсы в Крыму.

В Казани и Москве врачи борются за жизнь пострадавших при нападении на школу. 8 человек оправили на лечение в столицу, еще 14 находятся в больницах Татарстана.

Израиль готовится к возможной наземной операции в секторе Газа. К границам направлены подразделения десантников, пехоты, а также военная техника.

Суд в Киеве поместил "кума Путина" Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Медведчука с альтернативой в виде залога.

Прокуратура просила суд заключить его под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере около 300 млн гривен (около 9 млн евро).

Накануне Медведчук пришел на допрос в Офис генерального прокурора Украины, где ему вручили официальное подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинение по трем эпизодам в связи с передачей в 2015 году властям Крыма месторождения "Глубокая" в Черном море с ресурсами на 38 миллиардов гривен (около 101,7 миллиарда рублей).

В 2012 году компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура Украины связывает с Медведчуком, получила разрешение на пользование этим месторождением. В марте 2015 года подозреваемые передали властям Крыма "всю материальную и документальную базу месторождения", сообщила генпрокурор. По ее словам, без действий сообщников процесс подготовки и разработки месторождения Россией "занял бы годы и потребовал бы значительных материальных ресурсов".

Во время брифинга Генпрокуратура представила аудиозапись переговоров якобы Медведчука с "заместителем главы правительства России". На ней они договариваются о "переуступке" прав на месторождение "кому-нибудь из России" и обсуждают, как им оформить лицензию на разработку месторождения.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины. Им может грозить до пятнадцати лет заключения. Медведчук ранее заявил, что готов и к содержанию под стражей и скрываться не собирается.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

Все подробности - в новом выпуске!