Трагическая авария с Ferrari под Саласпилсом: погибли латвийский видеоблогер и его жена

12 мая около 23:50 в Саласпилсском крае на дороге Улброка - Огре произошла авария. Водитель Ferrari 458 съехал с проезжей части и врезался в дерево, сообщила Госполиция.

Портал Sadursme сообщает, что, по словам очевидцев, на таллиннской кольцевой дороге в направлении Сауриеши на скорости более 200 км/ч разбился автомобиль марки Ferrari. Перед АЗС KOOL водитель машины не вписался в поворот и врезался в березу, после удара машина загорелась.

В результате столкновения погибли два человека - Артем и его жена. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия и продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Артем Лиенис был известен широкой публике как xsoalxs. В своих социальных сетях блогер публиковал видеоролики, в которых он на огромной скорости катается по латвийским дорогам.

Как сообщил Русскому вещанию LTV друг блогера Ивар Торони, Артем любил автомобили и скорость.

"Артем был из тех людей, кто организовал закрытые заезды на трассе на треке, он очень это любил! Но в связи со всей этой ситуацией в мире и стране, со всеми запретами и локдаунами у ребят нет возможности это делать - и они, к сожалению, это делают ночью, вечером, что не приветствуется ни нами, ни нашей компанией, ни нашими друзьями. И вся эта совместная тусовка провоцирует на какие-то глупые вещи, и жаль, что с молодыми людьми случаются несчастные случаи", - сказал Торони Русскому вещанию LTV.