Maxima летом предлагает 382 рабочих места для cтаршеклассников

Соблюдая самые строгие меры безопасности и установленные в стране эпидемиологические требования, Maxima с июня по август предлагает в своих магазинах молодым людям 382 рабочих места, возможность получить специфические знания и приобрести практические навыки в розничной торговле, работая с ведущими специалистами отрасли.

"Мы рады уже десятый год подряд принять в свою команду профессионалов желающих работать cтаршеклассников в возрасте от 15 до 18 лет, которые получат полезные знания и реальный опыт работы в розничной торговле, работая на оплачиваемой практике благодаря программе, разработанной Государственным агентством занятости (NVA) именно для молодежи в летний период. В этих экономически сложных условиях, когда мы все боремся с Covid-19, возможность работать очень важна. Мы рады видеть молодых людей, которые подают заявки на работу повторно, тем самым повышая уровень своих знаний и закрепляя ранее полученный опыт, который, я убеждена, поможет им строить карьеру в будущем", – говорит Гунита Киеснере, директор по управлению персоналом Maxima Latvija.

Руководитель отдела мероприятий занятости NVA Винета Леончика: "Одна из задач мероприятия летней занятости NVA - предоставить молодым людям возможность еще во время учебы в школе подготовиться к будущей профессиональной жизни, получив в рабочих условиях практическое представление о рынке труда и трудовых отношениях. Мы рады отзывчивости работодателей, которые предлагают школьникам возможность во время летних каникул поработать и освоить трудовые навыки. Maxima Latvija является многолетним партнером NVA и одним из самых крупных участников, реализующих программу летней занятости. В прошлом году при поддержке NVA предприятие обеспечило школьникам 244 рабочих места во время летних каникул".

Работая в одном из 53 магазинов, школьники смогут освоить основные принципы деятельности отрасли розничной торговли, познакомиться с повседневными процессами в магазинах, развить навыки общения и коммуникации, улучшить свои способности адаптироваться к меняющейся обстановке, а также получить практические навыки, выполняя обязанности помощника продавца и работника зала.