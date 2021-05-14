Трогательно! Latvijas Pasts просит о помощи в доставке письма ребенка адресату
В Facebook набрал популярность пост Latvijas Pasts о письме, адресованном "Валдису в Огре, который ходит на футбол в Огре светлыми волосами с дядей".
В Facebook набрал популярность пост Latvijas Pasts о письме, адресованном "Валдису в Огре, который ходит на футбол в Огре светлыми волосами с дядей".
"Валдису со светлыми волосами в Огре, который ходит на футбол с дядей", - скорее всего, именно это имел в виду юный отправитель письма.
"Наши заботливые сотрудники почтового отделения очень хотят доставить это послание адресату, однако из-за отсутствия адреса мы не можем это сделать, потому просим помочь!" - сказано в публикации.
В посте, которым поделились более 600 человек, также призывают отозваться тех, кто может знать, как найти Валдиса.