Пт, 14.05.2021
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Петерис Апинис, врач

Трогательно! Latvijas Pasts просит о помощи в доставке письма ребенка адресату

В Facebook набрал популярность пост Latvijas Pasts о письме, адресованном "Валдису в Огре, который ходит на футбол в Огре светлыми волосами с дядей".

"Валдису со светлыми волосами в Огре, который ходит на футбол с дядей", - скорее всего, именно это имел в виду юный отправитель письма. 

"Наши заботливые сотрудники почтового отделения очень хотят доставить это послание адресату, однако из-за отсутствия адреса мы не можем это сделать, потому просим помочь!" - сказано в публикации. 

В посте, которым поделились более 600 человек, также призывают отозваться тех, кто может знать, как найти Валдиса. 

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