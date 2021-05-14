Трогательно! Latvijas Pasts просит о помощи в доставке письма ребенка адресату

"Валдису со светлыми волосами в Огре, который ходит на футбол с дядей", - скорее всего, именно это имел в виду юный отправитель письма.

"Наши заботливые сотрудники почтового отделения очень хотят доставить это послание адресату, однако из-за отсутствия адреса мы не можем это сделать, потому просим помочь!" - сказано в публикации.