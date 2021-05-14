На видео попал момент незадолго до того, как автомобиль Ferrari влетел в дерево

Еще неизвестно, с какой скоростью мчался красный Ferrari незадолго до аварии. Но по видео, запечатлевшему момент незадолго до того, как спорткар проехал на повороте недалеко от границы Сауриеши прямо, становится ясно, что он значительно превысил разрешенную в этом месте скорость, сообщает Degpunkta.

О том, что что-то не так, за несколько секунд до столкновения подумал и охранник работающей неподалеку компании. Он услышал шум. О пережитом в ночную смену на утро он рассказал своему коллеге Анатолию. Сказанное им подтверждает и видео, на котором видна вспышка вскоре после того, как автомобиль покинул поле зрения камеры наблюдения.

"Он сидел в будочке и услышал рев мотора. Было ясно, что автомобиль быстро приближается. Он сказал, что не мог определить, насколько быстро тот ехал, но скорость была бешеная. Встал, посмотрел в окно, чтобы увидеть, чем это закончится. Впереди деревья, дальше не видно. И внезапный удар по деревьям и взрыв", - говорит мужчина, работающий рядом с местом аварии.

Коллега Анатолия выскочил из будки охранника и побежал на место происшествия. Однако там стало ясно, что помочь пострадавшим уже невозможно.

"Выскочил на улицу, сколько ему тут, 15 метров. Вижу, говорит, как парень зовет своего друга, но тот не отзывается. Он был в истерике. А потом он увидел, что там была девушка. Та девушка горела, и он вытаскивал ее. Он сразу вызвал скорую помощь, которая приехала быстро, очень оперативно. Пришел, посмотрел, но уже не помочь", - говорит Анатолий.

ФОТО: Кадр из Degpunktā

По данным полиции, машина развалилась на несколько частей, некоторые из которых сгорели. Позже правоохранители установили, что умерли мужчина и женщина 1991 и 1993 года рождения соответственно.

По неофициальной информации, в результате трагического происшествия погибли Артем Лиенис (известный в интернете как Xsoal) и его супруга. Молодой человек заслужил внимание своей любовью к скорости и различными необдуманным действиями за рулем. Сегодня большая часть его постов, ранее опубликованных в социальных сетях, уже удалена.

"Была полиция, потом, конечно, родители приехали. Здесь кричали, что "ваш сын убил мою дочь"… Сами понимаете. Там полиция смотрела и за тем, чтобы, не дай бог, чего не произошло и между родителями", - говорит Анатолий.

ФОТО: Кадр из Degpunktā

Кстати, один из автомобилей Артема однажды уже попадал в кадры Degpunktā, когда управляемый им Porsche с особым номерным знаком столкнулся с другим автомобилем. Надо сказать, что тогда виноват был водитель второй машины - BMW.

Также на этот раз в Интернете есть несколько свидетельств того, что в среду незадолго до аварии в Плявниеках, Дрейлини и на Рижской окружной дороге была замечена колонна из нескольких спортивных автомобилей, исполнявших различные отчаянные маневры.

На кадрах очевидцев есть и красный Ferarri 458.