Мое зрение стало стремительно ухудшаться - что делать? Отвечает врач

Как считают эксперты, один из самых эффективных способов позаботиться о здоровье глаз - это поддерживать здоровый баланс между временем, проведенным перед экраном, и временем вне экрана, а также выполнять специальные упражнения для глаз.

Ухудшение зрения за последний год заметили у себя 49% респондентов-женщин и 42% респондентов-мужчин. Наиболее часто изменения зрения у себя отмечали участники опроса в возрасте от 50 до 59 лет (62%), от 40 до 49 лет (54%) и от 18 до 29 лет (37%).

Дискомфорт глаз после долгих часов работы или учебы перед экраном чаще всего испытывали респонденты в возрасте от 18 до 29 и от 40 до 49 лет (39%), а также респонденты в возрасте от 50 до 59 лет (31%). В свою очередь, 22 % респондентов признавали, что самочувствие глаз не изменилось, 17 % - что, возможно, глаза уставали быстрее, но они не обращали на это особого внимания, а 31 % респондентов сообщили, что в течение последнего года они не работали / не учились удаленно, – соответственно, данная проблема для них актуальной не является.

У экспертов вызвало беспокойство, что в то время, когда большая часть дня проводится перед экраном, только 14% участников опроса сообщили, что стараются регулярно заботиться о здоровье своих глаз: например, периодически делают перерывы между работой у экрана или выполняют упражнения для глаз. Чаще всего заботятся о здоровье глаз в домашних условиях респонденты в возрасте от 60 до 74 (18%), от 50 до 59 (16%) и от 30 до 39 (14%).

По словам офтальмолога, врача клиники доктора Соломатина, Максима Соломатина, за последний год увеличилось количество пациентов, которые жалуются на более быструю утомляемость глаз, на их сухость или, наоборот, на повышенное слезотечение. "Данные опроса также подтверждают, что образ жизни, изменившийся в результате ограничений из-за пандемии, - удаленная работа или учеба - способствовал увеличению числа жалоб не только на выраженный дискомфорт в глазах, но и на ухудшение зрения. Своевременное решение проблемы, - например определение причины дискомфорта в глазах, - позволяет вовремя выявить проблему и начать соответствующее лечение, независимо от возраста пациента. Чем раньше проблема будет диагностирована и решена, тем быстрее можно будет улучшить как здоровье глаз, так и общее самочувствие. Если же в течение длительного времени не обращать внимание на дискомфорт, который испытывают глаза, это может спровоцировать ухудшение зрения", - поясняет специалист.

Рекомендации специалиста по улучшению здоровья и уменьшению дискомфорта глаз

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