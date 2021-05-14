Сб, 15.05.2021
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Мое зрение стало стремительно ухудшаться - что делать? Отвечает врач

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/David Travis

46 % латвийцев заметили, что за последний год у них ухудшилось зрение. Это было выяснено в ходе опроса*, проведенного аптечной сетью Apotheka и исследовательской компанией Norstat. В свою очередь, 30% респондентов указали, что в течение последнего года из-за удаленной работы или учебы глаза стали уставать чаще и быстрее, чем раньше, и гораздо чаще глаза начали испытывать дискомфорт - например, слезотечение или сухость. 

Как считают эксперты, один из самых эффективных способов позаботиться о здоровье глаз - это поддерживать здоровый баланс между временем, проведенным перед экраном, и временем вне экрана, а также выполнять специальные упражнения для глаз.

Ухудшение зрения за последний год заметили у себя 49% респондентов-женщин и 42% респондентов-мужчин. Наиболее часто изменения зрения у себя отмечали участники опроса в возрасте от 50 до 59 лет (62%), от 40 до 49 лет (54%) и от 18 до 29 лет (37%).

Дискомфорт глаз после долгих часов работы или учебы перед экраном чаще всего испытывали респонденты в возрасте от 18 до 29 и от 40 до 49 лет (39%), а также респонденты в возрасте от 50 до 59 лет (31%). В свою очередь, 22 % респондентов признавали, что самочувствие глаз не изменилось, 17 % - что, возможно, глаза уставали быстрее, но они не обращали на это особого внимания, а 31 % респондентов сообщили, что в течение последнего года они не работали / не учились удаленно, – соответственно, данная проблема для них актуальной не является.

У экспертов вызвало беспокойство, что в то время, когда большая часть дня проводится перед экраном, только 14% участников опроса сообщили, что стараются регулярно заботиться о здоровье своих глаз: например, периодически делают перерывы между работой у экрана или выполняют упражнения для глаз. Чаще всего заботятся о здоровье глаз в домашних условиях респонденты в возрасте от 60 до 74 (18%), от 50 до 59 (16%) и от 30 до 39 (14%).

По словам офтальмолога, врача клиники доктора Соломатина, Максима Соломатина, за последний год увеличилось количество пациентов, которые жалуются на более быструю утомляемость глаз, на их сухость или, наоборот, на повышенное слезотечение. "Данные опроса также подтверждают, что образ жизни, изменившийся в результате ограничений из-за пандемии, - удаленная работа или учеба - способствовал увеличению числа жалоб не только на выраженный дискомфорт в глазах, но и на ухудшение зрения. Своевременное решение проблемы, - например определение причины дискомфорта в глазах, - позволяет вовремя выявить проблему и начать соответствующее лечение, независимо от возраста пациента. Чем раньше проблема будет диагностирована и решена, тем быстрее можно будет улучшить как здоровье глаз, так и общее самочувствие. Если же в течение длительного времени не обращать внимание на дискомфорт, который испытывают глаза, это может спровоцировать ухудшение зрения", - поясняет специалист.

Рекомендации специалиста по улучшению здоровья и уменьшению дискомфорта глаз

#1 Посещение врача

Чтобы полноценно контролировать состояние здоровья своих глаз, а также вовремя предпринимать необходимые действия, которые помогут уменьшить дискомфорт и улучшить зрение, необходимо посещать офтальмолога (глазного врача) не реже одного раза в два года. "Но если вы замечаете, что зрение начало стремительно ухудшаться, если появляются странные оптические явления - например, то возникают, то исчезают какие-то линии или фигуры, если наблюдается постоянное покраснение глаз, ощущается резь или т.н. "туман" в глазах, или вы заметили выделения из глаз, - необходимо обязательно обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину появления симптомов и в случае необходимости начать лечение", - предупреждает офтальмолог Максим Соломатин.

#2 Регулярные перерывы

Для того, чтобы улучшить здоровье глаз, необходимо пересмотреть и изменить свои привычки, связанные с работой, учебой и отдыхом. Во время работы или учебы перед экраном желательно каждые 40-60 минут делать перерыв и смотреть вдаль не менее десяти минут (под далью имеется в виду расстояние не менее трех метров). Когда человек в течение длительного времени смотрит на то, что расположено вблизи, глазная мышца напрягается. Поэтому, если долго смотреть на монитор, глаза испытывают дискомфорт. Также важно помнить, что пользование смартфоном или чтение книги - явно не подходящий способ, чтобы дать отдых вашим глазам.

#3 Эргономичная среда

"Чтобы улучшить здоровье глаз и уменьшить дискомфорт из-за длительной работы перед экраном, важно правильно организовать рабочее место - убедиться, что освещение достаточное, что стол, стул и вся, необходимая для работы техника, расположены эргономично, что рабочее помещение регулярно проветривается, а в случае необходимости даже специально увлажняется. Также важно употреблять достаточное количество воды и поддерживать умеренную физическую активность", - поясняет Максим Соломатин.

Во время удаленной работы и учебы все более популярными становятся специальные очки для работы с компьютером, а именно очки, которые блокируют синий свет, излучаемый экраном компьютера. Офтальмолог отмечает, что мы уже от природы наделены естественным пигментом, который помогает блокировать синий свет, поэтому перед покупкой таких очков желательно проконсультироваться со специалистом. Во время визита можно провести проверку, в ходе которой специалист определит уровень пигментации и позволит оценить, есть ли конкретно у вас необходимость использовать очки, блокирующие синий свет.

#4 Упражнения для глаз, которые можно проводить в домашних условиях

Для того, чтобы по возможности сберечь здоровье глаз, существует множество различных упражнений - как совершенно элементарных, так и более сложных. Самое главное - чтобы выбранные упражнения выполнялись регулярно, и им уделялось бы не менее 40 минут в день. Сначала может показаться, что это слишком долго; но если эти 40 минут, которые нужно посвятить упражнениям для глаз, разделить на более мелкие периоды и распределить их на весь день, то временные отрезки, необходимые для упражнений, уже не будет казаться такими уж длинными.

Одно из самых популярных упражнений - изменение фокусирования глаза с более близкого объекта на более отдаленный. Глядя в окно, мы сначала смотрим на выбранный объект, находящийся вдалеке, затем на объект, выбранный вблизи, - например, на поднятый палец на расстоянии вытянутой руки, - и так несколько раз подряд в течение как минимум десяти минут. Также можно закрыть глаза и осторожно прикоснуться подушечками пальцев к векам. Таким же образом можно помассировать скулы, брови и глазные яблоки - это улучшит кровообращение в конкретной зоне лица, что, в свою очередь, также улучшит работу глаз.

*Исследование, в котором приняли участие 1010 респондентов, было проведено в сотрудничестве с интернет-исследовательской компанией Norstat в апреле 2021 года.

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