Безрассудный латвиец в Эстонии ехал со скоростью 227 км/ч и получил месяц тюрьмы

В четверг около 2 часов ночи пограничный патруль на улице Пиритас в Таллинне, где максимальная скорость составляет 50 км/ч, задержал водителя, ехавшего со скоростью 227 км/ч. 32-летний мужчина, который вел машину, был трезв, однако кроме него в машине находились еще четыре человека.

Преступник был арестован на месте и доставлен в следственный изолятор. 10

На заседании суда он был приговорен к максимально возможному наказанию - 30 суток ареста. Он также был лишен водительских прав сроком на один год.

Личность преступника неизвестна, однако частично скрытый номерной знак автомобиля Mercedes-Benz AMG не оставляет сомнений в том, что "пилот" прибыл в Таллинн из Латвии.

Начальник патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн сообщил, что, во время его службы столь значительного нарушения скорости в Таллинне зафиксировано еще не было. К счастью, по дороге безрассудного водителя перехватила полиция. Он подверг серьезной опасности не только свою жизнь, но и жизнь других четырех человек в машине.

На такой высокой скорости водитель не может вовремя среагировать на неожиданное препятствие, а в случае столкновения с кем-то или чем-то, можно было бы говорить о смерть пяти и более людей.