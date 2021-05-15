Сб, 15.05.2021
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Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts

Безрассудный латвиец в Эстонии ехал со скоростью 227 км/ч и получил месяц тюрьмы

ФОТО: Igaunijas policija/Postimees

Около 2 часов ночи в четверг, 13 мая, полиция Таллинна задержала особо "смелого" водителя, ехавшего по улице Пиритас на безумной скорости. В месте, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч, водитель Mercedes-Benz ехал со скоростью 227 км/ч. После слушания в пятницу его отправили в следственный изолятор, где он проведет следующие 30 дней. Кроме того, еще год он будет ходить пешком, сообщает Postimees.

В четверг около 2 часов ночи пограничный патруль на улице Пиритас в Таллинне, где максимальная скорость составляет 50 км/ч, задержал водителя, ехавшего со скоростью 227 км/ч. 32-летний мужчина, который вел машину, был трезв, однако кроме него в машине находились еще четыре человека.

Преступник был арестован на месте и доставлен в следственный изолятор.

На заседании суда он был приговорен к максимально возможному наказанию - 30 суток ареста. Он также был лишен водительских прав сроком на один год.

Личность преступника неизвестна, однако частично скрытый номерной знак автомобиля Mercedes-Benz AMG не оставляет сомнений в том, что "пилот" прибыл в Таллинн из Латвии.

Начальник патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн сообщил, что, во время его службы столь значительного нарушения скорости в Таллинне зафиксировано еще не было. К счастью, по дороге безрассудного водителя перехватила полиция. Он подверг серьезной опасности не только свою жизнь, но и жизнь других четырех человек в машине.

На такой высокой скорости водитель не может вовремя среагировать на неожиданное препятствие, а в случае столкновения с кем-то или чем-то, можно было бы говорить о смерть пяти и более людей.

Полиция рекомендует участникам дорожного движения сообщать об опасных водителях по номеру службы экстренной помощи 112, чтобы правоохранительные органы могли быстро вмешаться и, возможно, спасти чью-то жизнь.

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