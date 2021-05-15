Вс, 16.05.2021
Правительство продолжит финансово поддерживать полностью закрытые из-за Covid-19 секторы экономики столько, сколько будут действовать ограничения. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Десятки выигранных тендеров: служба проверит закупки в связи с предприятием Екабпилсского депутата

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Бюро мониторинга закупок (IUB) проверит информацию в связи с прозвучавшей в СМИ информацией о закупках, в которых участвовала строительная компания Erbauer Group депутата Екабпилсской думы Андрея Гаврилова, сообщила программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

За последние два с половиной года предприятие выиграло более десяти закупок, объявленных Екабпилсскими и муниципальными предприятиями, и против предприятия возбуждено уголовное дело в связи с выплатой зарплаты в конвертах работникам предприятия.

Строительная компания Erbauer Group основана в 2014 году. До июня 2017 года Erbauer Group выиграла только шесть закупок, объявленных Екабпилсскими и муниципальными предприятиями. Ситуация изменилась после того, как Гаврилов был избран депутатом Екабпилсской думы на муниципальных выборах 2017 года. С июня того по июнь 2020 года предприятие выиграло уже в 12 закупках муниципалитета и его предприятий. В некоторых из них Erbauer Group участвовала вместе с другими компаниями.

Хотя депутаты местного самоуправления в Латвии могут совмещать выполнение депутатских обязанностей с экономической деятельностью, информация о закупках в СМИ будет проверяться IUB.

"Конечно, мы посмотрим, есть ли какие-либо признаки нарушений в закупках", - сказал программе Panorāma глава IUB Артис Лапиньш. Он указал, что следует дополнительно уточнить, повлияли ли заинтересованные лица каким-либо образом на результат закупок, но что это уже будет предметом расследования и доказательств.

Десятки выигранных закупок

За последние два года компания SIA Erbauer Group, принадлежащая члену совета Екабпилса Гаврилову, получила заказы от нескольких самоуправлений и госучреждений, а также государственных и муниципальных капитальных компаний, свидетельствует опубликованная IUB информация.

В ходе первоначального досудебного расследования Служба государственных доходов (СГД) установила, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не представила заработную плату полностью в регистрах бухгалтерского учета и выплатила неучтенную часть заработной платы наличными. За этот период, по данным IUB, Erbauer Group выиграла десятки закупок.

Erbauer Group неоднократно побеждала в тендерах общества капитала Екабпилсского самоуправления SIA JK namu pārvalde. Один из заключенных в этом году контрактов стоимостью 304 393 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) касается работ по повышению энергоэффективности в многоквартирном доме на улице Бебру, 33. Строительные работы также проводились в других домах, находящихся в ведении JK namu pārvalde. Erbauer Group также поставила муниципальной компании подержанный самосвал с манипулятором за 50 000 евро без НДС.

Услуги Erbauer Group

В прошлом году самоуправление заключило несколько договоров с Erbauer Group, в том числе на постройку нового здания музея под открытым небом Sēļu sēta и снос здания кассы на улице Филозофу 6а, а также дополнительные работы в Крустпилсском замке. Общая сумма обоих контрактов без НДС превышает 700 000 евро.

Erbauer Group также обслуживала Ливанский, Плявинский, Саласский, Мадонский, Лубанский, Акнистский края и другие муниципалитеты.

Также Erbauer Group вместе с другими предприятиями получило право ремонтировать транспортные средства, принадлежащие Продовольственно-ветеринарной службе, проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей VSIA Latvijas valsts ceļi, оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Службы поддержки села.

В настоящее время принадлежащее депутату предприятие подало жалобу на объявленную Даугавпилсской психоневрологической больницей закупку на разработку проектной документации, авторский надзор и выполнение строительных работ на улице Сигулдас 24.

Общая стоимость выигранных компанией государственных закупок за последние годы превышает 3 миллиона евро без НДС.

Уклонение от уплаты налогов, "отмывка" денег

Уже сообщалось, что Управление налоговой и таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупной строительной компании, принадлежащей депутату муниципалитета.

В Службе сообщили, что в феврале 2021 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело по фактам выплаты неуказанной заработной платы, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупном размере в строительной компании. Должностным лицом компании является депутат городской думы, компания которого регулярно участвовала и выигрывала в конкурсах на закупки, проводимых органами местного самоуправления в течение нескольких лет.

В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не полностью указывала заработную плату в регистрах бухгалтерского учета и в значительном размере выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам наличными деньгами. Компания также уклонилась от уплаты налогов на сумму более 148 000 евро и "отмыла" более 153 000 евро.

Обыски, конфискация, подозреваемый

В мае 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в общей сложности восемь обысков по юридическим адресам, офисам, жилым помещениям и автомобилям компаний и лиц, участвующих в уголовных процессах, в Риге, Икшкиле и Екабпилсе.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, платежные ведомости, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флэшки, ноутбуки, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного производства, которые будут проанализированы в ходе дальнейшей досудебной проверки следствия по уголовному делу.

В компании работает более 70 сотрудников.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 217.1 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона.

Одно лицо признано подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с тюремным заключением, а также наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого и акции компании.

НАВЕРХ
Back