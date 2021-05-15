Десятки выигранных тендеров: служба проверит закупки в связи с предприятием Екабпилсского депутата

В настоящее время принадлежащее депутату предприятие подало жалобу на объявленную Даугавпилсской психоневрологической больницей закупку на разработку проектной документации, авторский надзор и выполнение строительных работ на улице Сигулдас 24.
Общая стоимость выигранных компанией государственных закупок за последние годы превышает 3 миллиона евро без НДС.
Уклонение от уплаты налогов, "отмывка" денег
Уже сообщалось, что Управление налоговой и таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупной строительной компании, принадлежащей депутату муниципалитета.
В Службе сообщили, что в феврале 2021 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело по фактам выплаты неуказанной заработной платы, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупном размере в строительной компании. Должностным лицом компании является депутат городской думы, компания которого регулярно участвовала и выигрывала в конкурсах на закупки, проводимых органами местного самоуправления в течение нескольких лет.
В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не полностью указывала заработную плату в регистрах бухгалтерского учета и в значительном размере выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам наличными деньгами. Компания также уклонилась от уплаты налогов на сумму более 148 000 евро и "отмыла" более 153 000 евро.
Обыски, конфискация, подозреваемый
В мае 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в общей сложности восемь обысков по юридическим адресам, офисам, жилым помещениям и автомобилям компаний и лиц, участвующих в уголовных процессах, в Риге, Икшкиле и Екабпилсе.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, платежные ведомости, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флэшки, ноутбуки, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного производства, которые будут проанализированы в ходе дальнейшей досудебной проверки следствия по уголовному делу.
В компании работает более 70 сотрудников.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 217.1 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона.
Одно лицо признано подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с тюремным заключением, а также наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого и акции компании.