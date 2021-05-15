Десятки выигранных тендеров: служба проверит закупки в связи с предприятием Екабпилсского депутата

За последние два с половиной года предприятие выиграло более десяти закупок, объявленных Екабпилсскими и муниципальными предприятиями, и против предприятия возбуждено уголовное дело в связи с выплатой зарплаты в конвертах работникам предприятия.

Строительная компания Erbauer Group основана в 2014 году. До июня 2017 года Erbauer Group выиграла только шесть закупок, объявленных Екабпилсскими и муниципальными предприятиями. Ситуация изменилась после того, как Гаврилов был избран депутатом Екабпилсской думы на муниципальных выборах 2017 года. С июня того по июнь 2020 года предприятие выиграло уже в 12 закупках муниципалитета и его предприятий. В некоторых из них Erbauer Group участвовала вместе с другими компаниями.

Хотя депутаты местного самоуправления в Латвии могут совмещать выполнение депутатских обязанностей с экономической деятельностью, информация о закупках в СМИ будет проверяться IUB.

"Конечно, мы посмотрим, есть ли какие-либо признаки нарушений в закупках", - сказал программе Panorāma глава IUB Артис Лапиньш. Он указал, что следует дополнительно уточнить, повлияли ли заинтересованные лица каким-либо образом на результат закупок, но что это уже будет предметом расследования и доказательств.

Десятки выигранных закупок

За последние два года компания SIA Erbauer Group, принадлежащая члену совета Екабпилса Гаврилову, получила заказы от нескольких самоуправлений и госучреждений, а также государственных и муниципальных капитальных компаний, свидетельствует опубликованная IUB информация.

В ходе первоначального досудебного расследования Служба государственных доходов (СГД) установила, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не представила заработную плату полностью в регистрах бухгалтерского учета и выплатила неучтенную часть заработной платы наличными. За этот период, по данным IUB, Erbauer Group выиграла десятки закупок.

Erbauer Group неоднократно побеждала в тендерах общества капитала Екабпилсского самоуправления SIA JK namu pārvalde. Один из заключенных в этом году контрактов стоимостью 304 393 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) касается работ по повышению энергоэффективности в многоквартирном доме на улице Бебру, 33. Строительные работы также проводились в других домах, находящихся в ведении JK namu pārvalde. Erbauer Group также поставила муниципальной компании подержанный самосвал с манипулятором за 50 000 евро без НДС.

Услуги Erbauer Group

В прошлом году самоуправление заключило несколько договоров с Erbauer Group, в том числе на постройку нового здания музея под открытым небом Sēļu sēta и снос здания кассы на улице Филозофу 6а, а также дополнительные работы в Крустпилсском замке. Общая сумма обоих контрактов без НДС превышает 700 000 евро.

Erbauer Group также обслуживала Ливанский, Плявинский, Саласский, Мадонский, Лубанский, Акнистский края и другие муниципалитеты.