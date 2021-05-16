Вс, 16.05.2021
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Что такое ревакцинация и почему ее нужно будет делать не позднее 2022 года?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

По данным Постоянной комиссии Германии по вакцинации (STIKO), граждане должны будут пройти ревакцинацию от коронавируса не позднее следующего года. "Вирус нас уже не оставит. Поэтому сегодняшняя вакцинация от Covid-19 не будет последней", - заявил в субботу, 15 мая, в интервью газетам медиа-группы Funke председатель STIKO Томас Мертен.

"По сути, мы должны быть готовы к тому, что в следующем году всем, возможно, придется обновить защиту от вакцинации", - добавил он.

С другой стороны, эксперт SPD по здоровью Карл Лаутербах прогнозирует, что иммунитет сохранится в течение примерно шести месяцев после вакцинации. Поэтому первую бустерную дозу некоторым придется сделать уже осенью. Если в Германии распространяются мутации, против которых существующие вакцины недостаточно эффективны, эта бустерная вакцинация специально адаптированными вакцинами может потребоваться еще раньше.

Модифицированные вакцины против мутаций уже разрабатываются

Вакцины, производимые AstraZeneca и Johnson & Johnson, не обеспечивают достаточной защиты от южноафриканского штамма коронавируса. "Если этот вариант широко распространен среди нас, в первую очередь должны быть вакцинированы уязвимые люди".

По словам Томаса Мертена, производители заявляют, что они уже работают над модифицированными вакцинами, которые будут эффективны против известных в настоящее время мутаций вируса. Глава STIKO допускает возможность того, что защита некоторых групп общества вакцинами уже снижается или слишком слаба. Это может относиться к определенным возрастным группам или людям с хроническими заболеваниями. По словам Мертена, пациентам, чей иммунитет постоянно регулируется при помощи медикаментов, уже в краткосрочной перспективе может потребоваться третья доза.

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