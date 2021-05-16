Что такое ревакцинация и почему ее нужно будет делать не позднее 2022 года?

"По сути, мы должны быть готовы к тому, что в следующем году всем, возможно, придется обновить защиту от вакцинации", - добавил он.
С другой стороны, эксперт SPD по здоровью Карл Лаутербах прогнозирует, что иммунитет сохранится в течение примерно шести месяцев после вакцинации. Поэтому первую бустерную дозу некоторым придется сделать уже осенью. Если в Германии распространяются мутации, против которых существующие вакцины недостаточно эффективны, эта бустерная вакцинация специально адаптированными вакцинами может потребоваться еще раньше.
Модифицированные вакцины против мутаций уже разрабатываются
Вакцины, производимые AstraZeneca и Johnson & Johnson, не обеспечивают достаточной защиты от южноафриканского штамма коронавируса. "Если этот вариант широко распространен среди нас, в первую очередь должны быть вакцинированы уязвимые люди".
По словам Томаса Мертена, производители заявляют, что они уже работают над модифицированными вакцинами, которые будут эффективны против известных в настоящее время мутаций вируса. Глава STIKO допускает возможность того, что защита некоторых групп общества вакцинами уже снижается или слишком слаба. Это может относиться к определенным возрастным группам или людям с хроническими заболеваниями. По словам Мертена, пациентам, чей иммунитет постоянно регулируется при помощи медикаментов, уже в краткосрочной перспективе может потребоваться третья доза.