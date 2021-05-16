"ГДЕ МОЯ ПРИВИВКА?" Вакцинированным на Кипсале снова указали неправильную дату второй вакцинации

В последние выходные апреля врачи сделали аналогичную ошибку в этом же центре вакцинации. Тогда около 140 человек, получивших первую дозу вакцины Moderna, получили неправильную дату получения второй, признала ранее медицинский консультант Veselības centrs 4 (VC4) Катрина Приеде.

В свою очередь, сейчас установлено, что неправильная дата была указана еще 20 людям, получившим первую дозу вакцины Moderna несколько недель назад на Кипсале. 11

Лига Путрайма, представитель VC4, который предоставляет услуги вакцинации в этом центре, признала, что учреждение было проинформировано о недоразумении и на следующей неделе планирует связаться со всеми людьми, которым, возможно, была неправильно указана дата повторной вакцинации.

По ее словам, эти люди должны получить вторую вакцину на следующей неделе, а не на этой, потому что между первой и второй дозами вакцины Modern должно пройти 28 дней.

Медицинский консультант VC4 Приеде объяснила, что ошибка была вызвана человеческим фактором - специалист центра вакцинации ввел неправильную дату ревакцинации в карту пациента.

Как только ошибка была обнаружена и исправлена ​​в системе, люди получили текстовое сообщение от manavakcina.lv о корректном времени записи, однако сообщение может быть понято неправильно. 11

"К сожалению, в этом тексте не указано, что это отложенная дата - исправление ошибки. Понятно, что люди руководствовались информацией на карте. VC4 приносит извинения за эти неудобства и в понедельник свяжется со всеми, кто должен быть ревакцинирован на следующей неделе, и объяснит ситуацию", - сказала Приеде.

В Twitter появилась публикация о том, что одна жительница Латвии пришла в центр вакцинации на Кипсале в указанное время в воскресенье, но узнала, что в этом пункте вакцины Moderna вообще нет. Отдел проекта вакцинации извинился перед ней в Twitter и опубликовал объяснение случившегося.

"Сегодня надеялась получить свою вторую дозу. НО НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО! Приехала туда, где получила первую, но мне сказали, что они больше не вакцинируют этой вакциной. Теперь мне самой нужно искать, где получить вторую дозу. Это хорошая организация работы? Думаю, совсем нет... ГДЕ МОЯ ПРИВИВКА?"

Šodienu cerēju saņemt savu 2. poti, BET NEKĀ! Ierados, kur saņēmu pirmo, bet man paziņoja, ka viņi vairs ar šo vakcīnu nepotē.. Nu man pašai jāmeklē, kur varu saņemt otro poti. Vai tā ir laba darba organizācija, nedomāju viss... KUR VARU SAŅEMT SAVU POTI? @VakcinacijaLV @pavluts — Anna Zirne-Blumberga (@Anna_Zirne) May 16, 2021