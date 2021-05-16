Израиль нанес ракетный удар по дому лидера ХАМАС в Газе

По информации израильской армии, в доме находилась военная база. В результате атаки здание было разрушено. Информации о пострадавших нет. Как пишет "Гаарец", в момент удара Синвара не было в доме.

Ранее израильская армия также атаковала дома других руководителей ХАМАС в секторе Газа, в частности, замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи и командующего батальоном "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары. Также ЦАХАЛ сообщал об убийстве двух важных сотрудников военной разведки ХАМАС - главы ее отдела безопасности Хасана Кауджи и его заместителя Ваиля Исы.

Всего за 24 часа израильская армия нанесла удары по более чем 90 военным объектам палестинских боевиков. ХАМАС в свою очередь продолжил обстрел Израиля, выпустив по территории страны более 120 ракет, сообщает ЦАХАЛ.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в воскресенье, 15 мая, в результате авиаудара Израиля в Газе было разрушено несколько зданий и по меньшей мере 33 человека погибли.

Министерство заявило, что среди погибших 12 женщин и восемь детей. Еще 50 человек, в основном женщины и дети, получили ранения.

15 мая в Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились корреспондентские пункты катарского телеканала Al Jazeera и американского информационного агентства Associated Press,В ЦАХАЛ заявили, что часть помещений в здании использовали боевики ХАМАС.