Израиль нанес ракетный удар по дому лидера ХАМАС в Газе

По информации израильской армии, в доме находилась военная база. В результате атаки здание было разрушено. Информации о пострадавших нет. Как пишет "Гаарец", в момент удара Синвара не было в доме.
Ранее израильская армия также атаковала дома других руководителей ХАМАС в секторе Газа, в частности, замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи и командующего батальоном "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары. Также ЦАХАЛ сообщал об убийстве двух важных сотрудников военной разведки ХАМАС - главы ее отдела безопасности Хасана Кауджи и его заместителя Ваиля Исы.
Всего за 24 часа израильская армия нанесла удары по более чем 90 военным объектам палестинских боевиков. ХАМАС в свою очередь продолжил обстрел Израиля, выпустив по территории страны более 120 ракет, сообщает ЦАХАЛ.
По данным Министерства здравоохранения Газы, в воскресенье, 15 мая, в результате авиаудара Израиля в Газе было разрушено несколько зданий и по меньшей мере 33 человека погибли.
Министерство заявило, что среди погибших 12 женщин и восемь детей. Еще 50 человек, в основном женщины и дети, получили ранения.
15 мая в Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились корреспондентские пункты катарского телеканала Al Jazeera и американского информационного агентства Associated Press,В ЦАХАЛ заявили, что часть помещений в здании использовали боевики ХАМАС.
Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа началось неделю назад. По информации Reuters, с тех пор в Газе погибли по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. В Израиле погибли 10 человек, в том числе двое детей.