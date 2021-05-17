Израиль нанес мощный авиаудар по городу Газа; палестинцы назвали воскресенье смертоносным днем ​

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в микроблоге Twitter, ракетный обстрел был направлен по объектам террористов в Газе. Агентство AP отмечает, что взрывы ракет над городом происходили в течение десяти минут: "Нынешняя атака стала наиболее разрушительной за весь период нового витка эскалации насилия между Израилем и военизированной группировкой ХАМАС, находящейся у власти в секторе Газа".

О жертвах не сообщается. Сутками ранее серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу Газа, привела к гибели 42 палестинцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно "прекратить насилие".

Галерея: Город Газа, май 2021

Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим - город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

С 10 мая, по данным местных властей, в общей сложности в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.