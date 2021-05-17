Разногласия в коалиции из-за Витенбергса: Дзинтарс критикует KPV LV; Кариньш уверен, что есть дела поважнее

Позиция Национального объединения

По словам Дзинтарса, на переговорах в пятницу партиям был задан вопрос, считают ли они, что бывший министр экономики Янис Витенбергс плохо работал. Никто из присутствующих не сказал, что министр работал плохо, и отрасль также положительно его оценивала.

"Вопрос в том, что такое произошло, что нужно менять министра. Единственный аргумент - что в скобках рядом с фамилией написано NA, а не KPV LV, и что это оговорено в коалиционном договоре. Три партии, в том числе NA, сказали, что это абсурдный аргумент, кроме того, представительство KPV LV сокращено до пяти", - сказал Дзинтарс.

По его мнению, фракция KPV LV, считая букву соглашения высшей ценностью, которая никогда не может быть пересмотрена, совершает политическую ошибку, возможно, из-за отсутствия опыта.

"NA считает, что, чем меньше изменений, тем безопаснее и стабильнее будет стране во время кризиса. Вероятно, предстоит более чем одно перераспределение портфелей", - добавил Дзинтарс.

Комментарий Кришьяниса Кариньша

В свою очередь Кришьянис Кариньш считает, что вопрос о перераспределении должностей в настоящее время неуместен.

"Стране это совершенно не нужно. У нас много других вызовов - кризис, начатые реформы, перераспределение финансов. Но я ничего не могу поделать - если партнеры по коалиции начинают думать о должностях, нам нужно вернуться к этим переговорам", - сказал премьер.

По его словам, пока рано судить о том, сможет ли бывший министр экономики Янис Витенбергс (NA) снова занять этот пост. Решения о перераспределении портфелей принимает коалиция из пяти партий, и варианты могут быть разными.

Кариньш подчеркнул, что сам он не устал руководить правительством и готов продолжать свою работу.

Борданс: правительству нужен капитальный ремонт, и НКП как крупнейшая партия имеет "право первой руки"

Правительство нуждается в капитальном ремонте, и Новая консервативная партия (НКП) готова говорить о смене не одного министра, потому что и при таком сценарии НКП как самая крупная и стабильная коалиционная партия имеет "право первой руки" на выдвижение новых министров, заявил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс в программе LTV Rīta panorāma.

Комментируя пятничную встречу коалиции, в ходе которой планировалось обсудить кандидатуру предпринимателя Петера Шмидре, выдвигаемую KPV LV на должность министра экономики, Борданс сказал, что

встреча превратилась в "детский сад", хотя со стороны премьер-министра Кришьяниса Кариньша должно было прозвучать четкое предложение.

"Общая картина в правительстве не очень отрадна и не лестна для премьер-министра. Совершенно ясно, что правительству нужен капитальный ремонт, у премьер-министра должно быть конкретное предложение, как это сделать, если же такового нет, мы можем выдвинуть свои предложения", - сказал Борданс.

На вопрос, поддержала бы НКП кандидатуру Шмидре на должность министра экономики в пятницу, Борданс ответил, что партия непременно рассмотрела бы ее, но Кариньш четко не выдвинул Шмидре на должность министра.