В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека

Правоохранительные органы рассказали, что в результате конфликта погибли три человека.

На данный момент нападавший задержан. Мужчина пытался напасть на силовиков, но был ранен в ответ.

"Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи", - правоохранительные органы цитирует издание "Подъем".