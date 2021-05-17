Пн, 17.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
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В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека

ФОТО: leo2014/ pixabay.com

Утром в понедельник, 17 мая, мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает "Медуза".

Правоохранительные органы рассказали, что в результате конфликта погибли три человека.

На данный момент нападавший задержан. Мужчина пытался напасть на силовиков, но был ранен в ответ.

"Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи", - правоохранительные органы цитирует издание "Подъем".

Как сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области, ссора произошла "на почве распития спиртного". По предварительным данным, мужчина напал на своих знакомых.

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