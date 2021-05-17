В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека
Утром в понедельник, 17 мая, мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает "Медуза".
Утром в понедельник, 17 мая, мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в сквере у железнодорожного вокзала, сообщает "Медуза".
Правоохранительные органы рассказали, что в результате конфликта погибли три человека.
На данный момент нападавший задержан. Мужчина пытался напасть на силовиков, но был ранен в ответ.
"Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи", - правоохранительные органы цитирует издание "Подъем".
Как сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области, ссора произошла "на почве распития спиртного". По предварительным данным, мужчина напал на своих знакомых.