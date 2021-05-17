Защита прав ЛГБТ: в Европе Латвия опять в конце списка

В объединении ЛГБТ Mozaīka сообщили агентству LETA, что из 49 европейских стран Латвия пятый год подряд занимает 41-е место в области защиты прав ЛГБТ. Из стран Евросоюза хуже оценивается только Польша.

Ежегодный отчет Rainbow Europe подготовлен Ilga-Europe, крупнейшей в Европе организацией по защите прав ЛГБТ, и оценивает правовые и политические условия в стране по шести категориям, которые напрямую влияют на качество жизни меньшинств: равенство и антидискриминация, защита семей, преступления на почве гомофобии, юридическое признание пола и целостности тела, развитие гражданского общества и отношение к ищущим убежища.

В опубликованном сегодня отчете Латвия получила оценку 17%. Хуже оцениваются Сан-Марино, Польша, Беларусь, Монако, Россия, Армения, а также Турция и Азербайджан. Мальта, Бельгия, Люксембург, Португалия и Норвегия получили самые высокие баллы.

Каспарс Залитис, член правления Mozaīka, отметил, что в 2019 и 2020 годах ежегодно выявлялось по 500 случаев враждебных высказываний, в Государственную полицию было подано 32 заявления., возбуждено только девять уголовных дел.