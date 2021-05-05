"Праворадикальные коалиции - это дилеры, которые нас подсадили на иглу ненависти". О гомофобии в Латвии

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​Латвия на распутье

С одной стороны, Конституционный суд принял знаковое решение о том, что государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров, пояснив, что "матушке Латвии все дети дороги". С другой стороны - Сейм дал ход инициативе Национального объединения определить брак исключительно как "союз между мужчиной и женщиной". Оба события подсветили вопросы принятия и нетерпимости в нашем обществе.

Латвия занимает 41-е место в Европе по правам ЛГБТ и предпоследнее в ЕС, опережая лишь Польшу. Однополые браки разрешены в 13 странах ЕС, среди которых Австрия, Франция, Бельгия, Мальта, Португалия. Есть страны, в которых возможна регистрация партнерских отношений, например, Италия. Страны, в которых нет ни того, ни другого - Польша, Болгария, Литва, Румыния, Словакия и Латвия. В соседней Эстонии Закон о сожительстве действует уже четыре года.

Поворотные моменты в Латвии:

Инициатива есть, поддержки на законодательном уровне - нет

Сейм многократно отклонял инициативы по регулированию совместной жизни неженатых пар. Например, в марте 2018 комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила закон о сожительстве, который подписали более 10 000 человек, в июне 2019 года Сейм отклонил законопроект о сожителях, а 30 декабря комиссия Сейма решила не продвигать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 тысячами граждан Латвии инициативу о регистрации однополых отношений.

1 октября 2020 года на платформе manabalss.lv был начат новый сбор подписей за инициативу "За правовую защиту всех семей". 29 октября 2020 года Сейм в очередной раз отклонил инициативу, собравшую более 10 тысяч подписей. На данный момент инициатива собрала уже 23 100 голосов.

О чем она? Инициатива призывает Сейм признать семьи, живущие вне брака, или в партнерском союзе, обеспечив их социальную и юридическую защиту. На практике это означает, что пары в фактическом сожительстве смогут быть защищены в самые трудные периоды своей жизни, иметь упорядоченные имущественные отношения, в том числе быть защищены в вопросах здоровья, наследства и пособий.

Отклика в Сейме ни одна из инициатив пока не получила.

"Матушке Латвии все дети дороги" - поворотное решение Конституционного суда