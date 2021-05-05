Чт, 6.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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"Праворадикальные коалиции - это дилеры, которые нас подсадили на иглу ненависти". О гомофобии в Латвии

Гомофобия - это отдельная вариация на тему ксенофобии, а в Латвии ксенофобия как таковая - одно из мощнейших инструментов сохранения или получения политической власти. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал профессор Рижского университета им. Страдиня Денис Ханов.

Фрагмент эфира

"Ксенофобия объединяет столь разрозненное латвийское общество. Риторика, которая направлена против кого-то другого - и не важно,  представители ли это разных этнических, религиозных, социальных, сексуальных меньшинств или люди с определенными расстройствами, - все это быстро мобилизует. Это можно сравнить с наркотическими веществами: наши праворадикальные коалиции на протяжении десятилетий - это такие наркодилеры, которые нас подсадили на иглу ненависти, разрозненности, трещин, боли, травм, страхов, недоверия и так далее", - пояснил Ханов.

Он отметил, что в Латвии не присутствует солидарность меньшинств - то, что в принципе продвигает культуру и идеологию прав человека вперед. В качестве примера он вспомнил Великобританию в 70-х, когда бастующие шахтеры как жертвы политической культуры солидаризировались с общиной ЛГБТ: "У нас что-либо такое представить себе невозможно. Мы пожинаем то, что посеяли в начале 90-х - такой национальный, этнический романтизм, который нацелен на другого негативного, который быстро превращается в чужого, врага, источник угрозы для существования общины".

Эксперт подвел к тому, что общество Латвии, во-первых, в этой наркотической зависимости, а во-вторых - в длительной неуверенности в экономической позиции: "Это бедное общество, которое всегда склонно искать быстрого врага, когда кто-то отнял у меня что-то. В таком обществе легко указать, что евреи, геи, цыгане - выбирайте любого - в этом виноваты. Мы живем в консервативном угаре". Каких бы припудренных речей ни произносила политическая элита и тот же президент Латвии Эгил Левитс, яркий представитель национального романтизма, Латвия на международной арене - "маленькое злое, гомофобное государство", заключил Ханов.

"Не хочу идти в глубину по ситуации в Тукумсе, но происходившее в социальных сетях - это практически было невозможно читать. Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и была огромная ненависть и в участников прайда кидали говном. На данный момент у нас в стране не только кризис пандемии, но и кризис терпимости", - добавил член правления общества Mozaīka Каспар Залитис.

В эфире также прозвучало:

  • 00:00 От "русские идут" к "геи идут" - скрепы и гомофобия в Латвии
  • 12:45 Латвия - это "маленькое злое, гомофобное государство". Мнение профессора Рижского университета им. Страдиня Дениса Ханова
  • 18:23 - "На руках Райвиса Дзинтарса символически кровь неповинных людей". События в Тукумсе и роль Национального объединения
  • 23:01 - Гомофобное нападение в Кенгарагсе - полгода спустя наказания нет. Почему?
  • 27:28 - "Права человека - не приоритет для Латвии". Комментарий члена правления общества Mozaīka Каспара Залитиса
  • 32:22 - Трагедия в Тукумсе: "Кризис нетерпимости сегодня сравним с 2006 годом, когда в участников прайда бросали говном"
  • 37:57 - Что такое нападение на почве ненависти? Полицию необходимо учить
  • 42:29 Baltic Pride в Риге этим летом - состоится ли? Поддержка растет или снова "полетит говно"? 
  • 48:35 "Делайте что хотите, но не на моих глазах" - это мнение или речь ненависти? Дискуссия ведущих

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​Латвия на распутье

С одной стороны, Конституционный суд принял знаковое решение о том, что государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров, пояснив, что "матушке Латвии все дети дороги". С другой стороны - Сейм дал ход инициативе Национального объединения определить брак исключительно как "союз между мужчиной и женщиной". Оба события подсветили вопросы принятия и нетерпимости в нашем обществе.

Латвия занимает 41-е место в Европе по правам ЛГБТ и предпоследнее в ЕС, опережая лишь Польшу. Однополые браки разрешены в 13 странах ЕС, среди которых Австрия, Франция, Бельгия, Мальта, Португалия. Есть страны, в которых возможна регистрация партнерских отношений, например, Италия. Страны, в которых нет ни того, ни другого - Польша, Болгария, Литва, Румыния, Словакия и Латвия. В соседней Эстонии Закон о сожительстве действует уже четыре года.

Поворотные моменты в Латвии:

  • Инициатива есть, поддержки на законодательном уровне - нет 

Сейм многократно отклонял инициативы по регулированию совместной жизни неженатых пар. Например, в марте 2018 комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила закон о сожительстве, который подписали более 10 000 человек, в июне 2019 года Сейм отклонил законопроект о сожителях, а 30 декабря комиссия Сейма решила не продвигать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 тысячами граждан Латвии инициативу о регистрации однополых отношений. 

1 октября 2020 года на платформе manabalss.lv был начат новый сбор подписей за инициативу "За правовую защиту всех семей". 29 октября 2020 года Сейм в очередной раз отклонил инициативу, собравшую более 10 тысяч подписей. На данный момент инициатива собрала уже 23 100 голосов

О чем она? Инициатива призывает Сейм признать семьи, живущие вне брака, или в партнерском союзе, обеспечив их социальную и юридическую защиту. На практике это означает, что пары в фактическом сожительстве смогут быть защищены в самые трудные периоды своей жизни, иметь упорядоченные имущественные отношения, в том числе быть защищены в вопросах здоровья, наследства и пособий.

Отклика в Сейме ни одна из инициатив пока не получила.

  • "Матушке Латвии все дети дороги" - поворотное решение Конституционного суда 

12 ноября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар. Суть дела: в Конституционный суд обратилась женщина, партнерша которой не получила отпуск, предусмотренный после рождения ребенка. Суд постановил, что положение Закона о труде, касающееся отпуска только для отца ребенка, не соответствует Конституции. Суд подчеркнул, что семья - это не только брачный союз. Следовательно, государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров. Законодатель должен решить, как изменить законы, чтобы соответствовать этому. Срок - середина 2022 года. Законодатель может внести изменения в Закон о труде или другую норму. Решение Конституционного суда не влияет на институт брака, который определяется как союз женщины и мужчины.

1 декабря в программе LTV "Один на один" председатель Конституционного суда Санита Осипова, объясняя решение суда, напомнила всем: "Матушке Латвии все дети дороги" (в оригинале - Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi) .

  • Национальное объединение хочет определить в Конституции семью как "союз между мужчиной и женщиной"

Реагируя на решение Конституционного суда о том, что родителями в семье также могут быть люди одного пола, Национальное объединение выступило с инициативой об изменениях в Конституции, дабы четко прописать, что семья - это союз между мужчиной и женщиной. И эту инициативу в отличие от инициативы "За правовую защиту всех семей" на первом этапе в Сейме поддержали. 14 января Сейм передал ее на рассмотрение юридической комиссии. За передачу поправок в комиссию проголосовали 47 депутатов, против - 25.

За выступили Национальное объединение, Новая консервативная партия, Союз "зеленых" и крестьян. Против - "Новое единство" и "Для развития/За!". "Согласие" в голосовании преимущественно не участвовало. 

Голосование за передачу инициативы в комиссию Сейма ФОТО: Кадр из видео

Пока что предложение попало только в комиссию, для его поддержки понадобится длинный путь - поддержка в комиссии, поддержка в трех чтениях, к тому же президент еще может отправить его на пересмотр. 

Помимо этого, для внесения изменений в Конституцию в каждом из трех чтений на заседании Сейма должны участвовать не менее двух третей, или 67 депутатов, и две трети присутствующих должны проголосовать за конкретное изменение. Это означает, что теоретически поправки в Конституцию могут быть внесены 45 голосами депутатов, если кворум заседания составляет 67 депутатов (в кворум входят депутаты, проголосовавшие за, против и воздержавшиеся). Как отмечает lvportals.lv, разработка сложных, неоднозначно оцениваемых и, следовательно, политически чувствительных законопроектов может занять несколько лет и в течение одного созыва Сейма может быть и не принято. 

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