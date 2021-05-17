Пост министра экономики: своего кандидата готова предложить и Новая консервативная партия

Как выяснило агентство LETA, НКП будет ждать предложения премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, как в дальнейшем могут быть разделены министерские посты. Если коалиция предложит партиям выдвигать собственных кандидатов на министерские посты, то НКП будет готова это сделать.

Подчеркнув, что НКП может в случае необходимости выдвинуть подходящих кандидатов на все должности в правительстве, Эглитис сообщил LETA, что его кандидатура будет выдвинута от партии на должность министра и финансов, и экономики.

Кандидатура Эглитиса на указанные должности была рассмотрена правлением Новой консервативной партии.

До сих пор новые консерваторы часто критиковали Министерство финансов, за которое отвечало "Новое Единство", а также представителя этой партии министра финансов Яниса Рейрса, указывая на возможность смены руководства министерства.

В настоящее время занять пост министра экономики надеется Национальное объединение, выдвигая на этот пост Яниса Витенбергса. В свою очередь партия KPV LV, выдвинувшая на пост министра предпринимателя Петериса Шмидре, хочет, чтобы это министерство находилось под ее ответственностью.