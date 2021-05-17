Пн, 17.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Выдвинули нового кандидата на должность члена Совета по общественным электронным СМИ

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Совет по реализации меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций (NVO) и Кабинета министров выдвинет на должность члена Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Яниса Сиксниса. Об этом совет договорился в понедельник на заседании по реализации меморандума.

Сикснис имеет более чем 20-летний опыт работы в журналистике и управлении государственными СМИ, включая руководство Латвийским радио.

В настоящее время он является руководителем проектов Балтийского медиацентра, ранее занимал должность советника президента Раймонда Вейониса по вопросам прессы.

Как указал руководитель отборочной комиссии, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис, Сикснис имеет соответствующее образование и опыт, чтобы занимать должность члена SEPLP. Сикснис - достойный кандидат, который будет представлять в совете NVO, совет по меморандуму и все общество.

Окончательное решение об утверждении претендента примет Сейм.

Как сообщалось, создание Совета по общественным электронным СМИ предусмотрено законом об электронных общественных СМИ и управлении ими, принятым Сеймом в ноябре прошлого года.

Закон предусматривает, что SEPLP состоит из трех членов, которые утверждаются Сеймом. Один член назначается президентом, один - советом по реализации меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров, третий - Сеймом.

НАВЕРХ
Back