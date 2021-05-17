Выдвинули нового кандидата на должность члена Совета по общественным электронным СМИ

Сикснис имеет более чем 20-летний опыт работы в журналистике и управлении государственными СМИ, включая руководство Латвийским радио.

В настоящее время он является руководителем проектов Балтийского медиацентра, ранее занимал должность советника президента Раймонда Вейониса по вопросам прессы.

Как указал руководитель отборочной комиссии, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис, Сикснис имеет соответствующее образование и опыт, чтобы занимать должность члена SEPLP. Сикснис - достойный кандидат, который будет представлять в совете NVO, совет по меморандуму и все общество.

Окончательное решение об утверждении претендента примет Сейм.

Как сообщалось, создание Совета по общественным электронным СМИ предусмотрено законом об электронных общественных СМИ и управлении ими, принятым Сеймом в ноябре прошлого года.