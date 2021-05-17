Нацбол Айо за призывы ликвидировать независимость Латвии приговорен к двум годам лишения свободы

Айо был признан виновным в преступлениях согласно ст. 81, 82 и 83 Уголовного закона, а именно за призыв пойти против Латвийского государства, а также за публичный призыв обжаловать государственную независимость, суверенитет и территориальное единство.

Решение о его заключении может быть обжаловано в течение десяти дней с момента получения полного судебного решения 31 мая.

Айо уже несколько лет находится в розыске.

В феврале 2015 года суд Видземского предместья города Риги признал Айо виновным в уголовном деле, по которому его обвинили в публичном призыве к насильственному свержению государственной власти в Латвии. Айо должен был явиться в суд, но сбежал из Латвии и тогда объявил, что находится в рядах армии самопровозглашенной Луганской Народной Республики на Донбассе и участвует в боевых действиях.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В связи с вышеизложенным Служба государственной безопасности (VDD) возбудила новое уголовное дело против Айо, и в этом случае он также был объявлен в розыск.

В 2019 году Айо был задержан в селе Яренск в России, куда он приехал, чтобы поддержать экологических активистов, выступающих против строительства полигона в селе Шиес. Однако позже Россия отказалась экстрадировать Айо латвийским властям и предоставила активисту убежище.