Скандальные плакаты с призывом Горкша к вакцинации: известен размер штрафа за ошибку в переводе

В оригинальной латышской версии он говорит "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке".

Однако перевод на русский язык вышел неоднозначным - он звучал как "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".

Рекламное агентство Nord DDB Riga, создававшее эти плакаты, извинилось за ошибку в первой версии.

Затем плакат исправили, но опять с ошибкой. Вариант номер два звучал как "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой".

17 мая на пресс-конференции глава Бюро вакцинации Эва Юхневича на вопрос журналиста, насколько большим был штраф за ошибки в плакатах, ответила, что штраф составит 10% от затрат на творческую кампанию, то есть примерно 2000 евро.

Отметим, что к сегодняшнему дню плакат доносит пользователям общественного транспорта в Риге именно ту информацию, на которую рассчитывал Каспар Горкш - "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке с дедушкой".

После второй ошибки и волны мемов в интернете Горкш не выдержал и опубликовал в соцсетях свою версию с остроумным призывом к вакцинации:

Vai Jūs, tieši Jūs, es jau esmu uzaicinājis vakcinēties? Izvēlaties sev ērtu vietu un laiku https://t.co/7c3TDdtudO. pic.twitter.com/4BxDHFzNAp — Kaspars Gorkss (@KasparsGorkss) April 30, 2021