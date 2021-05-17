Пн, 17.05.2021
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Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

Скандальные плакаты с призывом Горкша к вакцинации: известен размер штрафа за ошибку в переводе

ФОТО: Aculiecinieka foto

В апреле Министерство здравоохранения начало информационную кампанию "Два миллиона причин вакцинироваться" - известные в обществе люди называли свои причины привиться от Covid-19. Один из призывов - бывшего футболиста и экс-главы Латвийской футбольной федерации Каспара Горкша - в переводе на русский язык вызвал непонимание и вопросы. 17 мая глава Бюро вакцинации Эва Юхневича рассказала, каким штрафом наказаны создатели кампании - предприятие Nord DDB, пишет портал Apollo.

В оригинальной латышской версии он говорит "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке".

Однако перевод на русский язык вышел неоднозначным - он звучал как "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".

Рекламное агентство Nord DDB Riga, создававшее эти плакаты, извинилось за ошибку в первой версии.

Затем плакат исправили, но опять с ошибкой. Вариант номер два звучал как "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой".

17 мая на пресс-конференции глава Бюро вакцинации Эва Юхневича на вопрос журналиста, насколько большим был штраф за ошибки в плакатах, ответила, что штраф составит 10% от затрат на творческую кампанию, то есть примерно 2000 евро.

Отметим, что к сегодняшнему дню плакат доносит пользователям общественного транспорта в Риге именно ту информацию, на которую рассчитывал Каспар Горкш - "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке с дедушкой".

После второй ошибки и волны мемов в интернете Горкш не выдержал и опубликовал в соцсетях свою версию с остроумным призывом к вакцинации:

А совсем недавно экс-футболист дал RUS TVNET большое интервью, в котором речь шла в том числе и об ошибках на плакате.

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