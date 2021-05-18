В аэропорту "Рига" у пункта сдачи теста на Covid-19 возникают длинные очереди

По словам представителя аэропорта Лауры Кулаковой, аэропорт "Рига" многократно информировал Группу оперативного управления и ответственные министерства, поясняя, что с ростом числа пассажиров появятся сложности с эпидемиологически безопасным тестированием в аэропорту, особенно в случаях, когда прибывает несколько рейсов и число тестируемых пассажиров может достигнуть 250-300 человек.

Представитель аэропорта отметила, что возможность организовать тестирование в более обширных помещениях аэропорту не позволяет требование, что подтверждение о прохождении теста нужно предоставить Госпогранохране перед пересечением границы, а также то, что пассажирам приходится ждать результатов теста в аэропорту.

Она указала, что аэропорт предлагал изменить порядок тестирования прибывающих пассажиров и отменить требование ждать результатов теста в аэропорту. 1

"Таким образом аэропорт мог бы создать другой порядок сдачи тестов, предложив пассажирам пройти ПЦР-тест или тест полимеразной цепной реакции и ожидать результатов в самоизоляции дома. Это позволило бы организовать сдачу теста эффективнее, быстрее и эпидемиологически безопаснее. Такой порядок тестирования поддержали и эпидемиологи, и в надежде на позитивное решение по этому вопросу аэропорт уже начал приспосабливать инфраструктуру", - сказала Кулакова.

По ее словам, до сих пор из почти 7000 протестированных пассажиров из третьих стран в результате 21 повторного теста был констатирован положительный результат Covid-19.

Министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter написал, что министерства сообщения и экономики предложили требование отменить, однако пока что предложение поддержки не получило.

Напомним, после возвращения после неважной поездки из третьих стран необходимо сдать тест на Covid-19. Если тест отрицательный, то лицо отправляется по своему месту жительства на десятидневную самоизоляцию.

Если тест положительный или лицо тест не делает, то ему незамедлительно необходимо отправиться на обязательную самоизоляцию в место размещения туристов из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.