Вт, 18.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Начат уголовный процесс в связи с зарплатами в конвертах в одном из футбольных клубов Латгале

Иллюстративное фото ФОТО: ronstik, Shutterstock.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в апреле начало уголовный процесс по поводу выплат зарплат в конвертах в одном из футбольных клубов Латгальском регионе, сообщает агентство LETA.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что футбольный клуб с января 2020 года по сей день в бухгалтерских регистрах не указывал зарплату и неучтенную и неподсчитанную часть зарплаты и неофициально выплачивал ее наличными зарегистрированным спортсменам и работникам клуба.

В ходе уголовного процесса были проведены обыски по юридическому адресу футбольного клуба, в офисе, по месту жительства лиц и в транспортных средствах. В ходе обыска были найдены и изъяты наличные средства, зарплатные списки, договоры, компьютеры, бухгалтерские документы, а также другие важные для следствия предметы, которые будут проанализированы в рамках дальнейшего досудебного расследования уголовного процесса.

Сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе расследования.

Один человек признан подозреваемым. К лицу применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

НАВЕРХ
Back