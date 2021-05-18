Начат уголовный процесс в связи с зарплатами в конвертах в одном из футбольных клубов Латгале

В ходе досудебного расследования выяснилось, что футбольный клуб с января 2020 года по сей день в бухгалтерских регистрах не указывал зарплату и неучтенную и неподсчитанную часть зарплаты и неофициально выплачивал ее наличными зарегистрированным спортсменам и работникам клуба.

В ходе уголовного процесса были проведены обыски по юридическому адресу футбольного клуба, в офисе, по месту жительства лиц и в транспортных средствах. В ходе обыска были найдены и изъяты наличные средства, зарплатные списки, договоры, компьютеры, бухгалтерские документы, а также другие важные для следствия предметы, которые будут проанализированы в рамках дальнейшего досудебного расследования уголовного процесса.

Сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе расследования.

Один человек признан подозреваемым. К лицу применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.