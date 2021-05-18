Инцидент в Таллиннской тюрьме: заключенная получит компенсацию за незаконный вагинальный обыск

В своем решении Государственный суд отметил, что, поскольку у суда не было законных оснований проводить обыск полостей тела истицы, проведение такого рода осмотра было незаконным.

Контекст:

3 декабря 2018 года Таллиннская тюрьма перевела женское отделение в новое тюремное здание и для перемещения как заключенных, так и тюремного инвентаря использовала помощь вооруженных подразделений Министерства юстиции.

Исходя из составленной следственным отделением тюрьмы оценки опасности, тюремная администрация решила провести контроль полостей тела всех женщин-заключенных. Одна из женщин отказалась проходить такую проверку и тогда тюремные чиновники, пригласив медработника, провели ей гинекологический осмотр. В ходе осмотра ничего найдено не было.

Вместе с тем, во время процедуры принудительного осмотра тюремные чиновники и члены вооруженной охраны применили к заключенной меры усмирения - руки сковали наручниками и уложили на смирительную кровать.

Жалоба

Заключенная подала на Таллиннскую тюрьму жалобу в суд, потребовав возместить нанесенный ей моральный ущерб в размере 5000 евро, из которых суд присудил ей 1600 евро.

По словам самой женщины, она отказалась проходить проверку потому, что ничего не прятала в полостях своего тела. По ее оценке, гинекологический осмотр с использованием наручников и усмирительной кровати был мучительным и жестоким.

Государственный суд в своем решении отметил, что правила проведения обыска с осмотром полостей тела должны быть более четкими и не допускать угроз и морального давления. Суд напомнил также, что современные технологии позволяют выяснить наличие запрещенных предметов в полостях тела человека, не подвергая его физическому досмотру.