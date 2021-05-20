"Ferrari - другая, она не прощает многих вещей". Об удовольствии и тяге к саморазрушению

Ежегодно в Латвии в ДТП в среднем погибают 140 человек, и это число не становится меньше. Статистику 2021 года недавно пополнил нашумевший случай - водитель не справился с управлением, суперкар слетел с дороги, врезался в дерево и воспламенился. Погибли молодой человек и его супруга. Возраст - 28 и 30 лет. "Этот человек сел за руль чужой машины условно второй раз", - высказался Федоров, по мнению которого это и погубило водителя. В эфире "Кто вам платит" обсудили, все ли обладатели суперкаров склонны гонять, куда смотрит полиция, как бороться со стритрейсерами и что об агрессивной езде говорит психиатрия. Приводим некоторые фрагменты эфира.
Комментарий полиции по ДТП с Ferrari
Полиция продолжает расследование ДТП с участием Ferrari, начат уголовный процесс. Полиция также продолжает выяснять обстоятельства происшествия и обрабатывает полученную информацию о машинах, которые, возможно, в тот вечер гоняли колонной вместе с суперкаром, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Кальке.
По ее словам, Государственная полиция ежедневно контролирует дорожное движение, а также реагирует на информацию от жителей о различных возможных нарушениях правил дорожного движения. "Полиция располагает информацией о том, что, например, в некоторых регионах есть места, где водители собираются для совершения незаконных действий. Полиция осуществляет контроль и принимает превентивные меры для предотвращения нарушений закона. Полиция также отслеживает эту информацию в социальных сетях. Однако, к сожалению, есть участники дорожного движения, кого выговоры, превентивные объяснения и наказания не удерживают от дальнейшего безрассудного вождения, которое ставит под угрозу безопасность и здоровье их самих, а также других участников дорожного движения", - прокомментировала Кальке.
Однако, статистика последних лет неумолима:
"Люди, которые сами заработали на Ferrari, особо не гоняют"
Владелец Ferrari 612 Scaglietti Кирилл Федоров признает, что такая машина безусловно подстегивает к быстрой езде, ведь с увеличением скорости, оборотов, ее звук становится приятнее: "В таких машинах слушают не радио, а звук мотора".
Быстрые машины, разгон, ускорение, звуки - это не про средство передвижение, это про роскошь, убежден он: "Ferrari жрет 35 литров при спокойной езде по городу, при быстрой езде можно и 50 литров 98-го. Ездить на такси намного дешевле и проще. Если надо просто доехать, с помощью такси это решить проще. Быстрые машина - это про удовольствие. Она дарит уникальные ощущения, она едет не как обычный автомобиль".
Как человек, который проехал на Ferrari 20 000 км, Федоров считает, что погибший в Саласспилском крае абсолютно не имел опыта езды на таких машинах: "У него были быстрые машины, но это были машины гражданские, а Ferrari - другая, она не прощает многих вещей, какие-то вещи она прощает и тебе кажется, что она будет это делать до бесконечности.