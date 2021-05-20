Чт, 20.05.2021
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"Ferrari - другая, она не прощает многих вещей". Об удовольствии и тяге к саморазрушению

Видеоблогер Кирилл Федоров, более известный в интернет-кругах как Alconafter, предполагает, что у него самый большой пробег на Ferrari в Латвии. Комментируя недавнее трагическое ДТП в Саласпилсском крае, в котором погибли двое молодых людей на красном суперкаре, он подчеркнул, что Ferrari - машина не для гонок неопытного водителя, на ней нельзя показывать максимальные результаты, не ознакомившись с ее особенностями. Ferrari - машина, которая не прощает. 

​Ежегодно в Латвии в ДТП в среднем погибают 140 человек, и это число не становится меньше. Статистику 2021 года недавно пополнил нашумевший случай - водитель не справился с управлением, суперкар слетел с дороги, врезался в дерево и воспламенился. Погибли молодой человек и его супруга. Возраст - 28 и 30 лет. "Этот человек сел за руль чужой машины условно второй раз", - высказался Федоров, по мнению которого это и погубило водителя. В эфире "Кто вам платит" обсудили, все ли обладатели суперкаров склонны гонять, куда смотрит полиция, как бороться со стритрейсерами и что об агрессивной езде говорит психиатрия. Приводим некоторые фрагменты эфира.

Комментарий полиции по ДТП с Ferrari

Полиция продолжает расследование ДТП с участием Ferrari, начат уголовный процесс. Полиция также продолжает выяснять обстоятельства происшествия и обрабатывает полученную информацию о машинах, которые, возможно, в тот вечер гоняли колонной вместе с суперкаром, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Кальке.

​По ее словам, Государственная полиция ежедневно контролирует дорожное движение, а также реагирует на информацию от жителей о различных возможных нарушениях правил дорожного движения. "Полиция располагает информацией о том, что, например, в некоторых регионах есть места, где водители собираются для совершения незаконных действий. Полиция осуществляет контроль и принимает превентивные меры для предотвращения нарушений закона. Полиция также отслеживает эту информацию в социальных сетях. Однако, к сожалению, есть участники дорожного движения, кого выговоры, превентивные объяснения и наказания не удерживают от дальнейшего безрассудного вождения, которое ставит под угрозу безопасность и здоровье их самих, а также других участников дорожного движения", - прокомментировала Кальке.

Однако, статистика последних лет неумолима: 

 201820192020Янв-апрель 2021
агрессивная езда69510771333948
превышение скорости72 97382 92578 04625 454

"Люди, которые сами заработали на Ferrari, особо не гоняют"

Владелец Ferrari 612 Scaglietti Кирилл Федоров признает, что такая машина безусловно подстегивает к быстрой езде, ведь с увеличением скорости, оборотов, ее звук становится приятнее: "В таких машинах слушают не радио, а звук мотора".

Быстрые машины, разгон, ускорение, звуки - это не про средство передвижение, это про роскошь, убежден он: "Ferrari жрет 35 литров при спокойной езде по городу, при быстрой езде можно и 50 литров 98-го. Ездить на такси намного дешевле и проще. Если надо просто доехать, с помощью такси это решить проще. Быстрые машина - это про удовольствие. ​Она дарит уникальные ощущения, она едет не как обычный автомобиль".

Как человек, который проехал на Ferrari 20 000 км, Федоров считает, что погибший в Саласспилском крае абсолютно не имел опыта езды на таких машинах: "У него были быстрые машины, но это были машины гражданские, а Ferrari - другая, она не прощает многих вещей, какие-то вещи она прощает и тебе кажется, что она будет это делать до бесконечности.

Прежде чем разгоняться до 200-300 км/час, не в Латвии, я проездил 2000 - 3000 км спокойно.

Этот человек сел за руль чужой машины условно второй раз и, конечно, в той ситуации скорость была не 100 и не 200, может, 250/270 км/час - близко к пределу этого автомобиля, и без опыта вождения таких машин пытаться показывать их максимальные результаты ни в коем случае нельзя. Это не спорткар, это суперкар, они другие, они по-другому входят в повороты, по-другому их держат - это очень специфичный автомобиль. Без опыта тут не работает".

Федоров не скрывает, что для такой машины он по большей части "пенсионерит", он - осторожный водитель, за 11 лет за рулем не получивший ни единого пункта: "Не могу строить из себя овечку и говорить, что никогда не превышаю, но в целом я езжу достаточно медленно.

В первую очередь мне кажется, что люди, которые сами заработали на Ferrari, и это, к сожалению не тот трагичный случай, особо не гоняют.

Гоняют, как мне кажется, имея много знакомых, кто любит погонять, чипованные дизелисты - трехлитровые с двумя турбинами: они увеличивают мощность со стандартных 200-250 до 350-400 и они больше всего и гоняют".

"Самое грустное, что мы комментируем эту историю, потому что это дорогая красная машина"

Автомобильный энтузиаст, основатель автомобильного движения CC Nation Сергей Ананич отметил, что неправильно реагировать на частные случаи уже после случившегося, летальные ДТП можно предупредить лишь системной профилактической работой: "Самое грустное, что мы комментируем эту историю, потому что это дорогая красная машина. Если бы это была простая гражданская машина, мы бы здесь не сидели. Ситуацию надо решать заранее - у полиции есть интернет, полиция знает где эти люди собираются.

Как это можно пресечь? Методом кнута и пряника - повысить штрафы, ввести ограничения для тех, кто нарушает повторно".

Сергей сравнил разные подходы в России и Германии: "Я сам - не белый и пушистый. Я пять лет жил в Москве, я прекрасно знаю, какой там беспредел происходит. Я ездил в Москву заправиться и погонять, я знал, что никто там не лишит меня прав. Вседозволенность. Находясь на данный момент в Германии, тут все правильно - все по букве закона".

Автоэнтузиаст считает, что и Латвии следует идти в направлении немецкой практики, а также популяризации "законных гонок": "У нас есть треки, Бикерниекская трасса, трасса 333, в трехчасовой доступности - трасса в Эстонии. Я знаю состоятельных людей, которые не гоняют по городу. То есть - ты либо за легальный образ жизни, либо за нелегал. Хотелось бы, чтобы треки были по более доступной цене, тогда молодежь поймет, что можно собраться, и если вы любите гонять - заплатите и гоняйте. Но людей привлекает нелегал и улица.

Это родилось на улице и с улицы никуда не пропадет. Полиция должна это пресекать до того, как что-то произойдет".

В свою очередь Кирилл Федоров нынешние действия полиции подверг острой критике: "К сожалению, у меня много претензий к полиции. Что бы они там не говорили, в первую очередь они занимаются не безопасностью дорожного движения, а тем, чтобы инкассировать деньги в кассу. И я в этом абсолютно уверен. Там, где я вижу, где они стоят - абсолютно безопасные места. Например, на Южном мосту - съезды огорожены, животных быть не может, пешеходных переходов нет - там если 200 км/час будет ехать исправная машина, ничего не случится. Тем не менее, они усердно там стоят. А там, где действительно опасно, днем с огнем не сыщешь".

Досталось от Федорова и фоторадарам: "Смешно - они установлены в тех местах, где относительно хорошая дорога, безопасно и превышение, скорее всего, не приведет к печальным последствиям. А там, где превышение реально может к ним привести, там их нет - неприбыльно".

Отметим, что в начале этого года совет Совет по безопасности дорожного движения принял решение направить 700 000 евро для введения контроля за скоростью в сети государственных автодорог. На днях компания Lаtvijas Valsts ceļi назвала участки дорог, на которых может быть введена система контроля средней скорости. За основу выбора участков принята статистика о ДТП за последние три года, а также общая интенсивность движения, удельный вес грузового транспорта и организация движения (запрет на обгон). 

Психиатр о тяге к саморазрушению

"Человек мчащийся на Ferrari со страшной скоростью по шоссе - это человек, ощущающий свое превосходство над окружающими: за счет той машины, которую мало кто может позволить, за счет той скорости, которую мало кто может развить, и это, наверно, отношение человека со своей самооценкой, с ощущением своей ценности. Странная, парадоксальная ситуация - человек в поисках повышения чувства ценности полностью обесценивает собственную жизнь и вобщем-то и смерть тоже", - высказался по теме эфира врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов.

Он отметил, что в каждом из нас живет некоторая доля саморазрушения - то, что в психоанализе называется "танатос" в честь древнегреческого бога смерти - тяга к саморазрушению. "В каждом, кто упивается возможностью нарушать правила, сколько бы ему ни было лет, жив подросток. Потому что подросток - это юноша, которому правила тесны, ему хочется раздвинуть свои границы. Здесь много связано с тем, насколько в человеке живо саморазрушение. Для каждого тяга к саморазрушению - это свой внутренний счетчик, который показывает, до куда ты готов дойти в познании раздвижения своих границ и где это познание превращается в самоуничтожение".

В эфире прозвучало: 

  • 00:00 "Машина - это выпущенный снаряд". О ситуации на дорогах Латвии;
  • 08:47 "Люди, которые сами заработали на Ferrari, не особо гоняют". Комментарий Кирилла Федорова (Alconafter);
  • 13:10 "Фоторадары должны быть в плюсе" - острая критика в адрес полиции;
  • 18:16 Спорткары - не про утилитарное использование автомобиля. Это про удовольствие;
  • 22:01 Легальные и нелегальные автодвижения в Латвии - есть ли они?
  • 29:29 "Не могу публиковать видео, как лечу 200 км/час". Сергей Ананич (CC Nation) о социальной ответственности;
  • 35:18 "Попытка доказать что-то кому-то" - Ананич о трагедии в Саласспилском крае;
  • 40:37 Строить машины - это дорогое хобби. О финансовой стороне автомобильного фанатизма;
  • 46:27 "В каждом из нас есть тяга к саморазрушению" - Комментарий психиатра Ариэля Резник-Мартова;
  • 56:35 "Смерть - это то, что происходит не со мной". Почему с возрастом мы становимся осторожнее?
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