"Ferrari - другая, она не прощает многих вещей". Об удовольствии и тяге к саморазрушению

Прежде чем разгоняться до 200-300 км/час, не в Латвии, я проездил 2000 - 3000 км спокойно.

Этот человек сел за руль чужой машины условно второй раз и, конечно, в той ситуации скорость была не 100 и не 200, может, 250/270 км/час - близко к пределу этого автомобиля, и без опыта вождения таких машин пытаться показывать их максимальные результаты ни в коем случае нельзя. Это не спорткар, это суперкар, они другие, они по-другому входят в повороты, по-другому их держат - это очень специфичный автомобиль. Без опыта тут не работает".

Федоров не скрывает, что для такой машины он по большей части "пенсионерит", он - осторожный водитель, за 11 лет за рулем не получивший ни единого пункта: "Не могу строить из себя овечку и говорить, что никогда не превышаю, но в целом я езжу достаточно медленно.

В первую очередь мне кажется, что люди, которые сами заработали на Ferrari, и это, к сожалению не тот трагичный случай, особо не гоняют.

Гоняют, как мне кажется, имея много знакомых, кто любит погонять, чипованные дизелисты - трехлитровые с двумя турбинами: они увеличивают мощность со стандартных 200-250 до 350-400 и они больше всего и гоняют".

"Самое грустное, что мы комментируем эту историю, потому что это дорогая красная машина"

Автомобильный энтузиаст, основатель автомобильного движения CC Nation Сергей Ананич отметил, что неправильно реагировать на частные случаи уже после случившегося, летальные ДТП можно предупредить лишь системной профилактической работой: "Самое грустное, что мы комментируем эту историю, потому что это дорогая красная машина. Если бы это была простая гражданская машина, мы бы здесь не сидели. Ситуацию надо решать заранее - у полиции есть интернет, полиция знает где эти люди собираются.

Как это можно пресечь? Методом кнута и пряника - повысить штрафы, ввести ограничения для тех, кто нарушает повторно".

Сергей сравнил разные подходы в России и Германии: "Я сам - не белый и пушистый. Я пять лет жил в Москве, я прекрасно знаю, какой там беспредел происходит. Я ездил в Москву заправиться и погонять, я знал, что никто там не лишит меня прав. Вседозволенность. Находясь на данный момент в Германии, тут все правильно - все по букве закона".