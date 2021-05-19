Потасовка в Вецумниеках: четверо молодых людей избили и обокрали знакомого

В субботу, 15 мая, примерно в 4 часа ночи четверо молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили навестить знакомого.
Придя к нему, они разбили все окна в доме и ранили двух человек. Прежде чем уйти, они украли у молодого человека мобильный телефон и деньги.
Один из пострадавших сообщил о происшествии в полицию, которая немедленно прибыла по указанному адресу. В то время как сотрудники полиции Бауского участка брали показания у потерпевших, а также осматривали место происшествия, молодые люди вернулись, и все четверо были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время к молодым людям 2000, 2001 и 2004 годов рождения, а также к девушке 2005 года рождения применили меры, не связанные с лишением свободы. Ведется расследование по уголовным делам.
Полиции возбудило уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Молодым людям это может грозить лишением свободы на срок до двух лет, временное лишение свободы, принудительные работы или штраф. Также их обвиняют в краже со взломом. Наказанием может стать - лишение свободы до пяти лет, временное лишение свободы, принудительные работы или штраф с или без конфискацией имущества.