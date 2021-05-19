Потасовка в Вецумниеках: четверо молодых людей избили и обокрали знакомого

В субботу, 15 мая, примерно в 4 часа ночи четверо молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили навестить знакомого.

Придя к нему, они разбили все окна в доме и ранили двух человек. Прежде чем уйти, они украли у молодого человека мобильный телефон и деньги.

Один из пострадавших сообщил о происшествии в полицию, которая немедленно прибыла по указанному адресу. В то время как сотрудники полиции Бауского участка брали показания у потерпевших, а также осматривали место происшествия, молодые люди вернулись, и все четверо были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время к молодым людям 2000, 2001 и 2004 годов рождения, а также к девушке 2005 года рождения применили меры, не связанные с лишением свободы. Ведется расследование по уголовным делам.