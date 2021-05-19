Апелляционный суд взыскал с акционеров Grindeks Липманов в пользу государства 1,9 млн евро

Суд постановил солидарно взыскать с Липманов ущерб в пользу государства в размере 1 903 294 евро, судебные издержки в размере 31 732 евро и расходы, связанные с ведением дела, в размере 7 133 евро - в целом 1 942 160 евро.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение 30 дней с даты вынесения приговора.

Дело рассматривалось по апелляционной жалобе Possessor на решение суда Видземского предместья Риги от 22 октября 2018 года, в котором суд отклонил иск Агентства приватизации к акционерам фармацевтический компании Grindeks Кирову и Филипу Липманам о продаже государственных акций Grindeks в 2017 году, в результате чего, по мнению истца, государству был причинен ущерб.

3 апреля 2019 года Рижский окружной суд отклонил иск Агентства приватизации к акционерам Grindeks Липманам о взыскании убытков в размере 1 903 294 евро. Агентство приватизации подало кассационную жалобу на это решение.

Как ранее Киров Липман заявил агентству LETA, по его мнению, это "необоснованный, политически мотивированный иск, который Агентство приватизации (Possessor) подало против нашей семьи от имени правительства".

"Когда я купил пакет акций Grindeks и начал развивать компанию, ее годовой оборот составлял всего десять миллионов. В настоящее время это уже более 187 млн евро. Чиновники и политики должны заботиться о развитии компаний, которые обеспечивают рабочие места и поступления в государственный бюджет, или, по крайней мере, не думать, как отрезать кусок от процветающего предприятия и его владельцев, чтобы компенсировать собственные неудачи", - сказал Липман.

Как сообщалось, иск был подан в связи с продажей госпакета Grindeks, в результате чего государство понесло убытки.