Шуплинска: виртуальный Праздник песни позволит противостоять "замораживанию жизни" в пандемию

Она напомнила, что в прошлом году правительство решило перенести праздник на год, рассчитывая, что ситуация изменится, и праздник хотя бы частично можно будет провести традиционным способом.

Однако в среду премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что праздник может быть перенесен еще на год, чтобы провести его очно.

Как указала Шуплинска, пандемия Covid-19 показала, что вирус останется в жизни людей надолго, поэтому нужно искать решения, как наладить повседневную жизнь. Также министр не согласилась с утверждениями о том, что онлайн-трансляции или видеоматериалы не позволят ощутить праздничную атмосферу.

Шуплинска считает, что еще раз отменять праздник нельзя, так как нет гарантий, что летом следующего года ситуация будет другой. Министр подчеркнула, что коллективы готовились к празднику несколько лет, поэтому праздник должен состояться, хотя и не в традиционной форме.

Министр подчеркнула, что из-за Covid-19 учебный год был очень тяжелым, поэтому нельзя "у детей украсть лето и радость общения".

Как сообщалось, на участие в XII Празднике песни и танца школьной молодежи зарегистрировались 2090 коллективов общей численностью 40 049 человек.