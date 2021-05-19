В Лиепае - вспышка случаев заболевания желудочным вирусом. Причина выясняется
Компетентные органы выясняют, что стало причиной заражения 74 жителей Лиепаи желудочным вирусом, сообщает программа TV3 ziņas.
Компетентные органы выясняют, что стало причиной заражения 74 жителей Лиепаи желудочным вирусом, сообщает программа TV3 ziņas.
В начале недели сообщалось, что в лиепайском детском саду Stārķis выявлено 60 случаев кишечной инфекции, вызванной неизвестным источником, а сейчас число заболевших увеличилось до 74.
Предварительные наблюдения говорят о том, что виновата норовирусная инфекция. Центр профилактики и контроля заболеваний предоставил персоналу детского сада рекомендации о том, как правильно справиться с этой ситуацией и как проводить дезинфекцию.
Источник заражения пока неизвестен - это выяснит расследование.
В связи с заболеванием в 11 из 12 групп детского сада установлен карантин. Среди заболевших дети, педагоги и технический персонал.