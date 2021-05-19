В Лиепае - вспышка случаев заболевания желудочным вирусом. Причина выясняется

В начале недели сообщалось, что в лиепайском детском саду Stārķis выявлено 60 случаев кишечной инфекции, вызванной неизвестным источником, а сейчас число заболевших увеличилось до 74.

Предварительные наблюдения говорят о том, что виновата норовирусная инфекция. Центр профилактики и контроля заболеваний предоставил персоналу детского сада рекомендации о том, как правильно справиться с этой ситуацией и как проводить дезинфекцию.

Источник заражения пока неизвестен - это выяснит расследование.