Чт, 20.05.2021
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Ивета Приедите, руководитель Galerija Centrs

В Лиепае - вспышка случаев заболевания желудочным вирусом. Причина выясняется

ФОТО: Mongkolchon Akesin/Shutterstock

Компетентные органы выясняют, что стало причиной заражения 74 жителей Лиепаи желудочным вирусом, сообщает программа TV3 ziņas.

В начале недели сообщалось, что в лиепайском детском саду Stārķis выявлено 60 случаев кишечной инфекции, вызванной неизвестным источником, а сейчас число заболевших увеличилось до 74.

Предварительные наблюдения говорят о том, что виновата норовирусная инфекция. Центр профилактики и контроля заболеваний предоставил персоналу детского сада рекомендации о том, как правильно справиться с этой ситуацией и как проводить дезинфекцию.

Источник заражения пока неизвестен - это выяснит расследование.

В связи с заболеванием в 11 из 12 групп детского сада установлен карантин. Среди заболевших дети, педагоги и технический персонал.

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