В одном из регионов Латвии ожидаются ливни
В четверг, 20 мая, во многих регионах Латгале, а во второй половине дня на востоке Видземе ожидаются сильные дожди, прогнозируют синоптики.
В четверг, 20 мая, во многих регионах Латгале, а во второй половине дня на востоке Видземе ожидаются сильные дожди, прогнозируют синоптики.
На остальной территории страны день пройдет преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит +10...+15 градусов, в Курземе и Земгале - до +17 градусов. Скорость северо-западного ветра в порывах составит 8-13 метров в секунду.
В Риге ожидается преимущественно облачный день без осадков, температура не превысит +13...+14 градусов.