Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

В одном из регионов Латвии ожидаются ливни

Улица Марияс после ливня. Иллюстративное фото. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 20 мая, во многих регионах Латгале, а во второй половине дня на востоке Видземе ожидаются сильные дожди, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны день пройдет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит +10...+15 градусов, в Курземе и Земгале - до +17 градусов. Скорость северо-западного ветра в порывах составит 8-13 метров в секунду.

В Риге ожидается преимущественно облачный день без осадков, температура не превысит +13...+14 градусов.

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