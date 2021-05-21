Бывает и такое: электрический Ford, который сможет питать электричеством даже ваш дом

Компания Ford Motor представила новую модель несколько лет назад, и с тех пор прототипы электрического пикапа F-150 Lightning продемонстрировали высокую тягу, а всего несколько дней назад президент США Джо Байден ездил на замаскированной предсерийной машине. Это указывает, насколько важна эта модель для Ford и Америки.

Визуально F-150 Lightning очень похож на стандартный пикап с бензиновым двигателем, но новый автомобиль имеет переработанное внешнее освещение с узкими светодиодными линиями спереди и сзади. В салоне есть огромный вертикальный центральный экран с диагональю 15,5 дюймов и цифровая приборная панель.

Ford F-150 Lightning ФОТО: Ford

Основных отличий версии Lightning от остальной части F-150 не видно. Обычно можно сказать, что различия находятся под капотом, и в этом случае это более верно, чем когда-либо прежде, потому что под капотом Lightning находится 400-литровый багажник.

Компактные электродвигатели устанавливаются непосредственно на переднюю и заднюю оси, а тяговая батарея установлена ​​в раме и прикрыта снизу толстым листом металла. Что особенно важно, аккумулятор имеет водяное охлаждение и используется для поддержания оптимальной температуры аккумулятора независимо от условий окружающей среды.

F-150 Lightning выпускается в двух вариантах: со стандартной батареей (432 л.с., дальность 370 км) и аккумулятором повышенной емкости (571 л.с. и 482 км). Крутящий момент в обоих случаях составляет 1051 Нм. Самая мощная модель может разогнаться до 96 км/ч за 4,4 секунды, а Ford называет ее самым быстрым F-150 в истории компании.

Ford F-150 Lightning ФОТО: Ford

Поскольку пикап является утилитарным транспортным средством, инженеры не забыли о его наиболее важных особенностях. F-150 Lightning в стандартной комплектации может перевозить 900 кг груза и вести прицеп массой 3500 кг (2300 кг без дополнительного грузового пакета). С большой аккумуляторной батареей автомобиль имеет грузоподъемность 840 кг и тяговую способность в 4500 кг.

Интересной новинкой автомобиля является система Pro Power Onboard с розетками на 120 и 240 В. Максимальная мощность подключаемых устройств до 9,6 кВт. Ford говорит, что автомобиль может обеспечить электричеством частный дом в течение трех дней. Учитывая, что прошлой зимой тысячи и миллионы американцев остались в суровых условиях без электричества, это не повод отказаться от такой возможности.