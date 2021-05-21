Погода: чего ожидать от пятницы?
В пятницу, 21 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможен небольшой град, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 21 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможен небольшой град, прогнозируют синоптики.
Порывы западного, юго-западного ветра увеличатся до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге возможен кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +15 градусов.