Пт, 21.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Погода: чего ожидать от пятницы?

Дождь. Иллюстративное фото. ФОТО: Unsplash

В пятницу, 21 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможен небольшой град, прогнозируют синоптики.

Порывы западного, юго-западного ветра увеличатся до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +15 градусов.

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