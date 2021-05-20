Независимое расследование: Би-би-си скрыла "обманную тактику" интервью с принцессой Дианой

Би-би-си признала "явные провалы" при подготовке интервью и после него. "Нам очень жаль", - заявили в корпорации.

Мартин Башир показал брату Дианы, графу Спенсеру, поддельную банковскую выписку, чтобы войти к нему в доверие и через него завязать контакт с принцессой. Банковский документ якобы свидетельствовал о том, что издательская группа, в которую входят британские таблоиды, сделала платеж сотрудникам королевской семьи. Таким образом журналист хотел создать впечатление, что люди из ближайшего окружения принцессы продают таблоидам сведения о ее личной жизни, поэтому ей лучше обо всем расcказать самой.

ФОТО: Dyson Investigation

В последующих разговорах с руководством журналист отрицал подделку, говорится в докладе комиссии во главе с отставным судьей лордом Дайсоном. Версия Башира, которую он рассказывал о событиях 1995 года, была недостоверной, а порой он шел на прямую ложь, считают авторы расследования.

Сам Башир извинился за подделку документов, но заявил, что продолжает гордиться интервью, в котором принцесса произнесла знаменитую фразу: "В этом браке нас трое".

"Банковские выписки не имели никакого отношения к личному решению принцессы Дианы принять участие в интервью", - заявил Башир.

"Написанный Дианой документ, который был передан авторам расследования и опубликован сегодня вместе с его выводами, это однозначно доказывает. Еще более веские подкрепляющие доказательства были переданы лорду Дайсону", - добавил журналист.

ФОТО: Dyson Investigation

Исполнительный директор Би-би-си Тим Дэйви прокомментировал выводы расследования так: "Хотя в докладе говорится, что принцесса Уэльская Диана хотела дать интервью Би-би-си, ясно и то, что процесс организации интервью не достигал того уровня, которого вправе ожидать наша аудитория. Нам очень жаль. Лорд Дайсон указал на явные ошибки".

"Би-би-си должна была приложить больше усилий для расследования этих событий и продемонстрировать большую прозрачность относительно того, что ей уже было известно, - говорит глава корпорации. - Сегодня правила и регламент Би-би-си значительно более совершенны, но и существовавшие тогда правила должны были помешать получению интервью таким способом".

В конце своего заявления Дэйви принес извинения.

Историческое интервью

Для Би-би-си интервью принцессы Дианы Баширу было важнейшим достижением. Впервые действующий член королевской семьи так открыто говорил о жизни британской монархии. Диана рассказала о несчастливом браке с принцем Чарльзом, об их изменах друг другу и о своей булимии.

ФОТО: Getty Images

Незадолго до публикации выводов расследования брат Дианы, граф Спенсер, обвинявший Би-би-си и Башира в нечистой игре, выложил в "Твиттере" свое детское фото с покойной сестрой, подписав его: "Тесная связь, которая началась очень давно".

Some bonds go back a very long way. pic.twitter.com/BFpBiScOyT — Charles Spencer (@cspencer1508) May 20, 2021

58-летний Башир остается одним из самых известных британских журналистов. Он уволился с Би-би-си на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем.