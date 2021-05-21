Сила разнообразия как богатство нашего общества

Принятие во внимание, признание и повышение осведомленности о культурном разнообразии является концептуальной основой деятельности ЮНЕСКО в области культуры, способствующей, помимо разнообразия, основой для развития культуры мира и единства во всем мире. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций впервые объявила это государственным праздником в 2002 году после того, как радикальное исламистское фундаменталистское движение взорвало статуи Будды в Бамиане. По данным СМИ, причиной разрушения стало освобождение от языческих идолов. После событий в Кондозской долине ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, признав необходимость "увеличения потенциала культуры как средства обеспечения процветания, устойчивого развития и глобального мирного сосуществования".

Всемирный день "Культурного разнообразия для диалога и развития" ЮНЕСКО отмечается в международном масштабе с 21 мая 2006 г. с проектами как на местном, так и на международном уровне, направленными на просвещение общественности и признание ценностей.

Чествуя разнообразие, цель этого дня - подчеркнуть важность культурного разнообразия в содействии развитию и благополучию общества.

Одним из богатств и ценностей TVNET GRUPA также является разнообразие, поэтому мы приглашаем обратить внимание на тех, кто выступает за идентификацию себя и своих ценностей, разнообразие нематериального и материального культурного наследия, его знания и наследие. 1

Увидев силу разнообразия, предприятие по созданию контента Distillery запустил проект, первоначальной целью которого было вызвать дебаты о разнообразии в команде компании. С тех пор он стал внешним выражением разнообразия, чтобы уникальным и интересным образом привлечь широкую часть общества.

Логотип шрифта ФОТО: TVNET

В рамках проекта планировалось создать шрифты, учитывающие разнообразие и инклюзивность. Разнообразие проявилось в уникальных буквах и цифрах, созданных дизайнерами и художниками. В ходе реализации проекта были задействованы представители 54 стран, которые проявили свой творческий потенциал, вдохновившись опытом различных представителей общественности, создав шрифтом 308 рекламных материалов.

Для этого организация Distillery объединила усилия с сообществом One Minute Briefs. В ходе сотрудничества было создано 164 дизайна плакатов для наружной рекламы, чтобы побудить бренды и организации принять участие и принять специальный шрифт Всемирного дня разнообразия.

Использование шрифта обеспечит финансовую поддержку четырем организациям: Disasters Emergency, Committe, UN Women и The Diversity Trust, которые выступают за разнообразие во всем мире для создания процветающего, безопасного и более справедливого общества для всех.

Комментируя сотрудничество с Distillery, глава The Diversity Trust Беркли Уайлд сказал: "Миссия нашей организации - влиять на социальные изменения, создавать более справедливое и безопасное общество. Мы делаем это с помощью обучения, повышения осведомленности и кампаний. Мы рады поддержать эту кампанию, которая соответствует нашим основным ценностям. Мы хотим убедиться, что включены все, и что никто не останется в стороне и или незамеченным. Присоединяйтесь к нам сегодня и расскажите об этой важной кампании".