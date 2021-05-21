Паспорт вакцинации ЕС начнет действовать с 1 июля

Как сообщалось, в четверг Европейский парламент, Европейская комиссия и страны ЕС договорились о введении цифровых коронавирусных сертификатов.

Рейндерс назвал эту договоренность хорошей новостью для всех граждан ЕС.

Для государств, которым потребуется больше времени для введения сертификата, с 1 июля будет предусмотрен шестинедельный переходный период.

Сертификат будет доступен и в цифровом формате, и в бумажной форме. Он будет подтверждать, что человек привит от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или переболел Covid-19 - на практике это будут три вида сертификатов.

Как только план введения сертификатов будет полностью реализован, странами ЕС не нужно будет вводить никаких дополнительных ограничений на поездки людей, у которых имеется такой документ.

Планируется, что в ЕС будет введена единая система, позволяющая государствам выдавать сертификаты, которые будут признаваться в других странах ЕС.

Рейндерс сообщил, что ЕС предложил техническую поддержку и финансовую помощь странам в этом процессе.