В Эстонии смягчение ограничений принесло с собой дефицит поваров

По словам консультанта Кассы по безработице по работе с работодателями Маарит Нийнепуу, текущий рост предложений работы сопоставим с ситуацией, которая наблюдается каждой весной. В прошлом году рост вакансий в сфере обслуживания и общественного питания из-за кризиса просто сдвинулся на летом.

"Теперь мы видим, что открытие приближается. До этого предложений о работе почти не поступало", - сказала Нийнепуу. По ее словам, рост стал заметен, когда появилась новость о смягчении ограничений. "Например, стало поступать больше вакансий для поваров", - сказала она.

Всего в пятницу в Вильяндиском уезде было 213 свободных рабочих мест. "Предложений много, очень много", - говорит Нийнепуу.

Очень не хватает поваров

По словам члена правления действующего в вильяндиском центре Sakala ресторана Harmoonia Эне Оясуу, никаких специальных приготовлений к открытию не требуется. "Ничего особенного для нас не изменится, потому что на террасе мы подаем еду и сейчас. Все сделано, и мы просто ждем дня", - сказала она.

У ресторана Harmoonia нужная рабочая сила имеется, и сегодня людей больше не нанимают. По словам Оясуу, недавно искали одного нового официанта, потому что предыдущий ушел в отпуск по уходу за ребенком. Был также взят на работу еще один повар, но в остальном штат такой же, как и до введения ограничений. "Все сотрудники у нас на зарплате, и мы никому не снижали зарплату. Мы очень хорошо сохранили свой персонал", - добавила Оясуу.

По словам Рейко Сюлла, которому принадлежат кафе Arturi Juures в Сууре-Яани и ресторан Herr Artur в Вильянди, его сотрудники также готовы к открытию. На данный момент оба заведения обслуживают посетителей на открытом воздухе, и, по словам владельца, это очень помогло уменьшить долги. "Дважды мы получали поддержку от государства, но при таком затяжном отливе это нас не спасает".

Что касается рабочей силы, Сюлла сказал, что во время длительного кризиса было уменьшено количество официантов, но теперь в Сууре-Яани требуется один повар. "В сельской местности остро ощущается нехватка рабочей силы. В начале года у нас один повар ушла в декретный отпуск. Сейчас ищем, но желающих нет", - сказал он.

Сюлла сказал, что в уезде есть две школы, где готовят поваров, но это также не может гарантировать, что в местных заведениях общественного питания будут сотрудники. Когда его спросили, в чем может быть причина, Сюлла ответил, что, вероятно, дело в зарплате.

"Если бы мы начали платить повару такую зарплату, какую он хочет, клиент больше не приходил бы есть стейк, потому что его цена резко выросла бы. Кто-то должен это оплачивать", - сказал он, отметив, что повара уходят работать строителями.

Дефицит поваров признал и владелец Legend Тийт Мадамюрк. "У нас большие проблемы", - сказал он, объяснив, что повара считают свою профессию слишком ненадежной и меняют профессию.

"То есть работа, то нет. В настоящее время остро ощущается нехватка поваров, и, возможно, нам придется начинать работу с половиной нужной рабочей силы".