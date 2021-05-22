Мошенники в Латвии создали новые схемы для получения данных интернет-банка

Женщина разместила на портале объявлений информацию, что хочет найти работу, и получила звонок с предложением о работе из банка. Звонивший представился как Эдгар из банка Citadele и предложил Эгии работу в филиале банка оператором колл-центра. Условия вдохновляющие: после трех дней обучения можно работать из дома, зарплата - от 700 до 1400 евро в месяц, график - с 9 до 5.

У женщины не возникло ни малейших подозрений, что у звонившего может не быть никакой связи с банком, и она всего в шаге от того, чтобы попасться на мошенническую схему. Вежливый Эдгар сказал, что перед тем, как стать работником Citadele, необходимо открыть счет в банке через мобильное приложение. Он пояснил, что оно отличается от других банков тем, что техники разработали новые программы и банковский счет можно открыть удаленно. Кроме того, Эгии нужно было создать кредитную карточку, которая женщине была не нужна.

"Чем Эдгар меня успокаивал - нет проблем, я поставлю тебя "под себя". Все сделаем так, что когда вам эта карта придет, она не будет активна, не нужно будет платить. Вам просто нужно быть клиентом. Я все сделаю. Мне нужно было лишь назвать свой персональный код и номер пользователя", - рассказала Эгия. 14

Женщине показалось подозрительным то, что Эдгар в разговоре упоминал о различных особенностях банка - чтобы активизировать счет, на него нужно было перечислить десять центов. Как рассказала Эгия, это ее смутило. Пока женщина раздумывала, Эдгар звонил еще дважды и пытался ее "профессионально" обработать, чтобы рассеять ее опасения.

На следующий день последовали сюрпризы: начиная с того, что предприятие быстрых кредитов Viasms сняло со свежеоткрытого счета один цент, телефон Эгии был признан украденным, а после звонка в Citadele Эгия узнала, что получила в виде быстрого кредита 500 евро, 300 из которых были перечислены на чужой счет. 14

Эгия отреагировала моментально, сообщив о мошенничестве как в банк, так и выдавателям быстрых кредитов и в Госполицию.

Представители банка Citadele пояснили, что связанные с именем банка схемы - довольно новый способ мошенничества, так как звонки поступают из Латвии, а не как раньше - из-за границы.

В конце апреля полиция задержала двух человек, возможно, связанных с мошенническими действиями, которые в свою очередь скорее всего связаны со случаем женщины.

"Проведен широкий спектр мероприятий уголовно-правового характера, оперативные мероприятия, изъято большое количество доказательств, в том числе электронные доказательства, характерные преступному деянию. Изъяты и технические устройства и программное обеспечение, позволявшее мошенникам менять голос, который использовался в совершении конкретного преступления", - проинформировал заместитель начальника 3-го управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Руслан Григс.