Министр обороны Британии: российские подлодки циркулируют вдоль наших берегов

В интервью газете Sunday Telegraph глава министерства обороны обвинил Россию в том, что она регулярно посылает свои военные корабли к Британским островам, и назвал Россию угрозой номер один.

По его словам, российские корабли регулярно заходят в британские воды и проводят целенаправленные операции.

Подтвержденные случаи редки, однако по меньшей мере семь российских кораблей и подлодок были замечены у британских берегов в прошлом году и еще 26 кораблей и одна подлодка - в 2021-м.

Всего с 2013 года у британских берегов были замечены по меньшей мере 150 российских военных кораблей - чаще всего в Северном море и проливе Ла-Манш.

Обычно в таких случаях в район обнаружения посылается британский фрегат или эскадренный миноносец для перехвата или наблюдения за маневрами потенциального противника, пишет Sunday Telegraph.

Авианосец "Куин Элизабет" - гордость британского флота ФОТО: PA Media

Бен Уоллес сообщил, что в конце прошлого года российская подлодка серии 877 "Палтус" (в классификации НАТО класс Kilo) была впервые замечена в Ирландском море. По его словам, там их не было очень долгое время.

Ирландское море омывает берега Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии. К югу от моря расположен Уэльс. Это первый случай, когда британские власти подтверждают присутствие российских субмарин в этом районе.

"Нас постоянно посещают любопытные российские корабли, и теперь нам еще регулярно наносят визиты российские военные корабли", - цитирует Уоллеса Sunday Telegraph.

"Мы пытались снизить напряженность, мы пробовали разные методы, но в данный момент, до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно представить, куда все это движется. Это страна, которая убила человека в Солсбери", - заявил министр обороны.

Тем временем новый британский авианосец "Куин Элизабет" (HMS Queen Elizabeth) отправился из Портсмута в район Юго-Восточной Азии, в поход длинной 26 тыс. миль.

По словам Уоллеса, это свидетельствует о том, что Британия возвращается на мировую арену в качестве мировой военно-морской державы и способна демонстрировать свою военную мощь в тысячах миль от дома.