Министр обороны Британии: российские подлодки циркулируют вдоль наших берегов
Российские подводные лодки циркулируют практически по всему периметру британской береговой линии, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Российские подводные лодки циркулируют практически по всему периметру британской береговой линии, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В интервью газете Sunday Telegraph глава министерства обороны обвинил Россию в том, что она регулярно посылает свои военные корабли к Британским островам, и назвал Россию угрозой номер один.
По его словам, российские корабли регулярно заходят в британские воды и проводят целенаправленные операции.
Подтвержденные случаи редки, однако по меньшей мере семь российских кораблей и подлодок были замечены у британских берегов в прошлом году и еще 26 кораблей и одна подлодка - в 2021-м.
Всего с 2013 года у британских берегов были замечены по меньшей мере 150 российских военных кораблей - чаще всего в Северном море и проливе Ла-Манш.
Обычно в таких случаях в район обнаружения посылается британский фрегат или эскадренный миноносец для перехвата или наблюдения за маневрами потенциального противника, пишет Sunday Telegraph.
Бен Уоллес сообщил, что в конце прошлого года российская подлодка серии 877 "Палтус" (в классификации НАТО класс Kilo) была впервые замечена в Ирландском море. По его словам, там их не было очень долгое время.
Ирландское море омывает берега Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии. К югу от моря расположен Уэльс. Это первый случай, когда британские власти подтверждают присутствие российских субмарин в этом районе.
"Нас постоянно посещают любопытные российские корабли, и теперь нам еще регулярно наносят визиты российские военные корабли", - цитирует Уоллеса Sunday Telegraph.
"Мы пытались снизить напряженность, мы пробовали разные методы, но в данный момент, до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно представить, куда все это движется. Это страна, которая убила человека в Солсбери", - заявил министр обороны.
Тем временем новый британский авианосец "Куин Элизабет" (HMS Queen Elizabeth) отправился из Портсмута в район Юго-Восточной Азии, в поход длинной 26 тыс. миль.
По словам Уоллеса, это свидетельствует о том, что Британия возвращается на мировую арену в качестве мировой военно-морской державы и способна демонстрировать свою военную мощь в тысячах миль от дома.
После выхода из Евросоюза Великобритания обновляет свои военные связи и заново укрепляет свои международные союзы, в том числе - в рамках военного тихоокеанского альянса пяти стран - Британии, Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Сингапура, отмечающего в этом году 50 лет со дня основания.