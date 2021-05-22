Вс, 23.05.2021
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Кевин Рекс, посол Канады в Латвии

Фото ⟩ В Европе победил рок! Четыре страны без очков, радость и слезы "Евровидения"

22 мая в Роттердаме прошел 65-й международный конкурс "Евровидение".

В большом финале принимало участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.

Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2021 году стала группа из Италии - Måneskin!

Måneskin ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

Галерея: итальянская делегация радуется победе 


Жюри и зрители отдали Италии 524 очка и подарили победу, на втором месте - Франция (499 очков), а Швейцария (432 очков) - на третьем.

Måneskin ФОТО: EBU / Thomas Hanses

Исландия - 378 очков (4 место). 

Daði og Gagnamagnið (Исландия) ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

Украина - 364 (5 место).

Go_A (Украина) ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

К сожалению, Литва получила лишь 220 очков и заняла 8 место.

The Roop (Литва) ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

Участница от России Манижа заняла лишь 9 место (204 очка). 

Манижа (Россия) ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING


Были на конкурсе и неожиданности!

Например, четыре страны не получили ни одного балла от телезрителей: Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Во время голосования было заметно, что участники шокированы и удивлены. 

ФОТО: скриншот Eurovisionworld

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

RUS TVNET предлагает архив текстовой трансляции. 

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