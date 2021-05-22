Фото ⟩ В Европе победил рок! Четыре страны без очков, радость и слезы "Евровидения"
22 мая в Роттердаме прошел 65-й международный конкурс "Евровидение".
22 мая в Роттердаме прошел 65-й международный конкурс "Евровидение".
В большом финале принимало участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.
Галерея: итальянская делегация радуется победе
Жюри и зрители отдали Италии 524 очка и подарили победу, на втором месте - Франция (499 очков), а Швейцария (432 очков) - на третьем.
Исландия - 378 очков (4 место).
Украина - 364 (5 место).
К сожалению, Литва получила лишь 220 очков и заняла 8 место.
Участница от России Манижа заняла лишь 9 место (204 очка).
Были на конкурсе и неожиданности!
Например, четыре страны не получили ни одного балла от телезрителей: Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Во время голосования было заметно, что участники шокированы и удивлены.
Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.
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