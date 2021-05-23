Вс, 23.05.2021
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Иван Ржевский, тиктокер
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На борту самолета Ryanair, который совершил посадку в Минске, находились два жителя Латвии
Комментарий Ryanair

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В самолете авиакомпании Ryanair, рейс Афины-Вильнюс, который совершил экстренное приземление в Минске, находились два жителя Латвии, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Министр подтвердил, что в настоящее время министерство располагает информацией о двух подданных Латвии, но продолжает уточнять информацию, а также поддерживать контакт.

Ранее Ринкевич осудил действия властей Беларуси и подчеркнул, что они противоречат любому международному праву. 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) также осудил такие действия и призывал к независимому международному расследованию, а также к немедленному освобождению задержанного активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они создали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

Комментарий Ryanair

В авиакомпании Ryanair "Новой газете" сообщили, что о якобы заложенном на борту взрывном устройстве экипажу самолета рассказали диспетчеры из Минска. Задержание летевшего этим рейсом сооснователя Nexta Романа Протасевича в минском аэропорту в Ryanair никак не прокомментировали. 

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