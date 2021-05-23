На борту самолета Ryanair, который совершил посадку в Минске, находились два жителя Латвии

Министр подтвердил, что в настоящее время министерство располагает информацией о двух подданных Латвии, но продолжает уточнять информацию, а также поддерживать контакт.
Ранее Ринкевич осудил действия властей Беларуси и подчеркнул, что они противоречат любому международному праву.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) также осудил такие действия и призывал к независимому международному расследованию, а также к немедленному освобождению задержанного активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они создали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.
В авиакомпании Ryanair "Новой газете" сообщили, что о якобы заложенном на борту взрывном устройстве экипажу самолета рассказали диспетчеры из Минска. Задержание летевшего этим рейсом сооснователя Nexta Романа Протасевича в минском аэропорту в Ryanair никак не прокомментировали.