В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу. Ошибку заметили лишь спустя несколько дней
В австрийской клинике в городе Фрайштадт 82-летнему пациенту ампутировали правую ногу вместо левой. Об этом сообщает The Guardian.
В австрийской клинике в городе Фрайштадт 82-летнему пациенту ампутировали правую ногу вместо левой. Об этом сообщает The Guardian.
В сообщении клиники сказано, что "трагическая ошибка" возникла из-за человеческого фактора и "ряда неудачных обстоятельств".
Пожилой мужчина страдал от множества заболеваний, которые в том числе поразили его ноги. Поэтому медики приняли решение ампутировать ему левую ногу, говорится в сообщении клиники.
Операция состоялась во вторник, 18 мая, но уже в четверг во время перевязки стало ясно, что пациенту ампутировали не ту ногу. Согласно информации местных СМИ, сам пациент сначала не осознавал, что случилось из-за своего состояния.
В клинике предполагают, что ошибка случилась на этапе подготовки к операции, когда была помечена не та нога.
В настоящее время больница проводит внутреннее расследование и обещает пересмотреть стандарты качества.
Дело передано в прокуратуру. В свою очередь, медики публично принесли извинения и предложили пострадавшему психологическую помощь. Ему все еще нужно ампутировать левую ногу до середины бедра. Операция пройдет в скором времени.