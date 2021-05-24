В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу. Ошибку заметили лишь спустя несколько дней

В сообщении клиники сказано, что "трагическая ошибка" возникла из-за человеческого фактора и "ряда неудачных обстоятельств".

Пожилой мужчина страдал от множества заболеваний, которые в том числе поразили его ноги. Поэтому медики приняли решение ампутировать ему левую ногу, говорится в сообщении клиники.

Операция состоялась во вторник, 18 мая, но уже в четверг во время перевязки стало ясно, что пациенту ампутировали не ту ногу. Согласно информации местных СМИ, сам пациент сначала не осознавал, что случилось из-за своего состояния.

В клинике предполагают, что ошибка случилась на этапе подготовки к операции, когда была помечена не та нога. 1

В настоящее время больница проводит внутреннее расследование и обещает пересмотреть стандарты качества.