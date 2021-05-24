Министр сообщения: airBaltic временно прекращает полеты над Беларусью

По словам министра, это решение не останется без последствий.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. 9

Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации. Знаю, что и Международная организация гражданской авиации запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу".

Линкайтс отметил, что официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу не принято, но призвал пассажиров следить за актуальной информацией на сайте Международного аэропорта "Рига" и сайтах авиакомпаний.

"Ясно то, что ситуация в принципе неприемлемая, когда страна может решить - нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета. 9

Действия наших соседей идут в противоречие с международными конвенциями. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе, экономического плана. Это решение властей Беларуси вызовет последствия в будущем", - сказал Линкайтс в эфире программы "Домская площадь" .

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.