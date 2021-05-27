Чт, 27.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Побывать в Провансе, Мексике или у бабушки на даче: 5 самых романтичных террас в Риге

ФОТО: Instagram/vakars_uz_ezera/angelsshare_coffeeshop

В этом году открытия летних террас ресторанов все ждали с особым трепетом. Как только "день X" настал, городские улицы наконец снова наполнились звоном посуды и запахами только что приготовленных кулинарных изысков. Большинство латвийцев не пугает даже дождливая погода. В рамках рубрики "А это где?" рассказываем о самых романтичных террасах Риги, где можно устроить свидание, встретить закат или побыть наедине с собой.  

Parunasim (Старая Рига)

Кафе Parunasim давно завоевало звание самого романтичного в городе. И совершенно не зря! Спрятанный от посторонних глаз брусчатый закоулок, где и находится заведение, способен мысленно на время перенести вас на узкие улочки Италии или Франции. Здесь можно согреться кружечкой горячего какао в холод или спрятаться от жары за стены зданий "старушки" с прохладительным напитком в руках. Иными словами, идеальное место, чтобы устроить свидание с любимым человеком, посплетничать с подругой, почитать книгу или просто остаться наедине с собой.   

Vakars Uz Ezera (Зиемельский район)

Это эксклюзивный pop-up* ресторан, расположенный на плавучем плоту на одном из самых живописных озер Латвии - Калэзерс. Здесь можно не только раскрыть свои вкусовые рецепторы, но и окунуться в мир настроений, наслаждаясь закатом, тишиной и покоем, а также красивейшими видами латвийской природы. Уникальный опыт и атмосфера!

*Поп-ап ресторан (pop-up restaurant) - заведение, которое появляется на определенное время.

Галерея: Ресторан Vakars Uz Ezera

Annas Dārzs (Мукусала)

Кафе Annas Dārzs - настоящий оазис тишины и спокойствия прямо посреди городской суеты. Уютный дворик с плетеными креслами, огражденный от шумной трассы деревьями, будто переносит тебя к бабушке на дачу. Именно благодаря этой атмосфере покоя в свое время кафе Annas Dārzs было излюбленным местом для свадеб и семейных торжеств. Попасть в ресторан можно было только строго по записи, а очереди порой приходилось ждать несколько дней. 

Кстати, заведение позиционирует себя как dog friendly - то есть там будут рады не только гостям, но и их четвероногим друзьям. 

Angel’s Share Coffee Shop (Яунциемс)

Angel’s Share Coffee Shop - это кафе с одной стороны, а с другой - винодельня. Однако не вино и кухня делают это место особенным, а его уютный сад, будто сошедший с обложки путеводителя по Провансу. Дизайн сада и интерьер покорят даже самого чопорного визуала и эстета.

Несмотря на то, что заведение относительно молодое и малоизвестное, его уже облюбовали все активные пользователи соцсетей, потому что не запечатлеть такую красоту - настоящий "инстаграм-грех". Если же по приезду свободных столиков не окажется, вы всегда сможете приобрести домой грушевое шампанское, ревеневое вино, кальвадос, малиновый ликер и много других интересных напитков.

Tex-Mex Republic (центр)

Если романтика и уединение для вас не одно и то же и душа больше просит праздника, чем интимных разговоров, то, пожалуй, лучшего места не найти. С виду - вполне заурядное заведение, коих в Риге полно. Но стоит добраться до внутреннего дворика, в момент забываешь, что находишься в одной из серых балтийских столиц. Разноцветные здания, обилие зелени и яркие предметы декора вмиг перенесут вас в жаркую Южную Америку. И даже если вы совсем не любитель мексиканской кухни (в меню есть и европейская), латинский колорит, сомбреро и текила еще никого не оставляли равнодушным. 

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