Побывать в Провансе, Мексике или у бабушки на даче: 5 самых романтичных террас в Риге

Parunasim (Старая Рига)

Кафе Parunasim давно завоевало звание самого романтичного в городе. И совершенно не зря! Спрятанный от посторонних глаз брусчатый закоулок, где и находится заведение, способен мысленно на время перенести вас на узкие улочки Италии или Франции. Здесь можно согреться кружечкой горячего какао в холод или спрятаться от жары за стены зданий "старушки" с прохладительным напитком в руках. Иными словами, идеальное место, чтобы устроить свидание с любимым человеком, посплетничать с подругой, почитать книгу или просто остаться наедине с собой.

Vakars Uz Ezera (Зиемельский район)

Это эксклюзивный pop-up* ресторан, расположенный на плавучем плоту на одном из самых живописных озер Латвии - Калэзерс. Здесь можно не только раскрыть свои вкусовые рецепторы, но и окунуться в мир настроений, наслаждаясь закатом, тишиной и покоем, а также красивейшими видами латвийской природы. Уникальный опыт и атмосфера!

*Поп-ап ресторан (pop-up restaurant) - заведение, которое появляется на определенное время.

Галерея: Ресторан Vakars Uz Ezera

Annas Dārzs (Мукусала)

Кафе Annas Dārzs - настоящий оазис тишины и спокойствия прямо посреди городской суеты. Уютный дворик с плетеными креслами, огражденный от шумной трассы деревьями, будто переносит тебя к бабушке на дачу. Именно благодаря этой атмосфере покоя в свое время кафе Annas Dārzs было излюбленным местом для свадеб и семейных торжеств. Попасть в ресторан можно было только строго по записи, а очереди порой приходилось ждать несколько дней.

Кстати, заведение позиционирует себя как dog friendly - то есть там будут рады не только гостям, но и их четвероногим друзьям.

Angel’s Share Coffee Shop (Яунциемс)

Angel’s Share Coffee Shop - это кафе с одной стороны, а с другой - винодельня. Однако не вино и кухня делают это место особенным, а его уютный сад, будто сошедший с обложки путеводителя по Провансу. Дизайн сада и интерьер покорят даже самого чопорного визуала и эстета.

Несмотря на то, что заведение относительно молодое и малоизвестное, его уже облюбовали все активные пользователи соцсетей, потому что не запечатлеть такую красоту - настоящий "инстаграм-грех". Если же по приезду свободных столиков не окажется, вы всегда сможете приобрести домой грушевое шампанское, ревеневое вино, кальвадос, малиновый ликер и много других интересных напитков.

Tex-Mex Republic (центр)