В Бразилии задержан сбежавший из тюрьмы итальянский "кокаиновый король"

Морабито, считающийся лидером калабрийской мафиозной группировки Ndrangheta, был пойман в городе Жуан-Песоа, столице штата Параиба, вместе с другим находящимся в бегах гражданином Италии.

Задержание произошло после совместно проведенного Бразилией и Италией расследования, сообщила федеральная полиция Бразилии.

Морабито, объявленный Италией в розыск в связи с торговлей наркотиками, находился в бегах с 1995 года.

Прозванный "кокаиновым королем" Морабито был одним из наиболее разыскиваемых людей в Италии, пока в сентябре 2017 года его не задержали в одной из гостиниц Монтевидео. До этого он 13 лет под фальшивой личностью жил в курортном городе Уругвая Пунта-дель-Эсте.

Суд Италии заочно приговорил его к 28 годам тюрьмы, но затем срок был увеличен до 30 лет.

МВД Уругвая в июне 2019 года сообщило, что Морабито и еще трое заключенных сбежали из тюрьмы в Монтевидео через дыру в крыше.