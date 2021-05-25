В Бразилии задержан сбежавший из тюрьмы итальянский "кокаиновый король"
На северо-востоке Бразилии в понедельник был задержан босс итальянской мафии Рокко Морабито, почти два года назад сбежавший из тюрьмы в Уругвае, где он ожидал выдачу Италии.
На северо-востоке Бразилии в понедельник был задержан босс итальянской мафии Рокко Морабито, почти два года назад сбежавший из тюрьмы в Уругвае, где он ожидал выдачу Италии.
Морабито, считающийся лидером калабрийской мафиозной группировки Ndrangheta, был пойман в городе Жуан-Песоа, столице штата Параиба, вместе с другим находящимся в бегах гражданином Италии.
Задержание произошло после совместно проведенного Бразилией и Италией расследования, сообщила федеральная полиция Бразилии.
Морабито, объявленный Италией в розыск в связи с торговлей наркотиками, находился в бегах с 1995 года.
Прозванный "кокаиновым королем" Морабито был одним из наиболее разыскиваемых людей в Италии, пока в сентябре 2017 года его не задержали в одной из гостиниц Монтевидео. До этого он 13 лет под фальшивой личностью жил в курортном городе Уругвая Пунта-дель-Эсте.
МВД Уругвая в июне 2019 года сообщило, что Морабито и еще трое заключенных сбежали из тюрьмы в Монтевидео через дыру в крыше.
Считается, что Ndrangheta из калабрийского региона управляет большей частью торговли кокаина в Европе. Эта группировка связана с торговлей оружием, проституцией и вымогательством.