Спустя более 30 лет после убийства на пароме "Эстония" подозреваемый предстал перед судом

24 мая состоялся суд над подозреваемым в убийстве 51-летним датчанином. Он отрицает обвинения.

В ходе судебного разбирательства были исследованы обвинения и доказательства. Точная дата объявления приговора неизвестна.

Судебный процесс проходил в окружном суде финского города Турку.

Ранее сообщалось, что в 1987 году 20-летний Клаус Шелкле и 22-летняя Беттина Таксис - студенты из Западной Германии - отправились в путешествие в Северную Европу, но 29 июля 1987 года пара была смертельно ранена на пароме Viking Sally.

Их ударили неизвестным предметом по голове. Один из датчан, нашедший жертв, позже сообщил СМИ, что Беттине отрезали палец, но полиция этого не подтвердила.

В августе 1987 года местные рыбаки обнаружили окровавленную одежду, завернутую в полиэтиленовый пакет. Сумка добралась до необитаемого острова всего в 200 метрах от паромных маршрутов.