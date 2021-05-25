Правительство вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу немедленно.

Такое решение правительство приняло реагируя на события, которые произошли 23 мая - самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воздушном пространстве Беларуси недалеко от литовской границы был вынужден изменить курс и сесть в Минске, где был задержан один из его пассажиров - активист белорусской оппозиции Роман Протасевич.



В постановлении правительства также оговаривается, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте полета.

Это означает, что Министерство сообщения приостановит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании Belavia и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения airBaltic на маршрут в Минск.

Агентство гражданской авиации (CAA) провело оценку риска воздушного пространства Беларуси и определило его небезопасным для гражданской авиации.

Латвийским перевозчикам рекомендуется не использовать воздушное пространство Беларуси.

CAA пришло к выводу, что существуют различные потенциальные риски для авиационной безопасности, которые нельзя исключать в настоящее время, такие как риск столкновения гражданского самолета с военным самолетом, риск применения оружия против гражданских самолетов, ареста или задержания экипажей или пассажиров самолетов.

Также возможны необоснованные перенаправления в полете, провокации в полете и другие непредсказуемые в настоящее время риски.

Латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Беларуси со второй половины дня воскресенья, 23 мая.

В соответствии с решением правительства Латвии и официальной рекомендацией Латвийского агентства гражданской авиации (CAA) латвийская авиакомпания airBaltic отменила все рейсы из Риги в Минск с четверга, 27 мая, до дальнейшего уведомления, сообщила авиакомпания агенству LETA.